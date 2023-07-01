Свердловские полицейские предупредили жителей о мошенничестве через громкоговорители. Видео

Госавтоинспекция Первоуральска предупредила жителей о мошенничестве через громкоговорители

02 июля 2023 в 05:26 Размер текста - 17 +

Полицейские передали информацию с помощью громкоговорителей Фото: Денис Моргунов © URA.RU Сотрудники Госавтоинспекции Первоуральска провели мероприятие по предупреждению мошеннических действий с банковскими картами. Полицейские использовали автомобильные громкоговорители на улице, чтобы жители могли прослушать необходимую информацию. «Сотрудники Госавтоинспекции ОМВД России по городу Первоуральску через сигнальную громкоговорящую установку включили для прослушивания жителям города аудиоинформацию по профилактике мошенничества», — рассказали на странице ОМВД Первоуральска «Вконтакте». На записи жителей предупреждают никогда не сообщать злоумышленникам реквизиты своей банковской карты. Ранее URA.RU сообщало об увеличении количества звонков мошенников в Свердловской области. В первом квартале 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6% выросло число пользователей, которым поступали звонки от злоумышленников.

Сотрудники Госавтоинспекции Первоуральска провели мероприятие по предупреждению мошеннических действий с банковскими картами. Полицейские использовали автомобильные громкоговорители на улице, чтобы жители могли прослушать необходимую информацию. «Сотрудники Госавтоинспекции ОМВД России по городу Первоуральску через сигнальную громкоговорящую установку включили для прослушивания жителям города аудиоинформацию по профилактике мошенничества», — рассказали на странице ОМВД Первоуральска «Вконтакте». На записи жителей предупреждают никогда не сообщать злоумышленникам реквизиты своей банковской карты. Ранее URA.RU сообщало об увеличении количества звонков мошенников в Свердловской области. В первом квартале 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6% выросло число пользователей, которым поступали звонки от злоумышленников.