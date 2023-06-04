Свердловчан стали чаще атаковать телефонные мошенники

05 июня 2023 в 11:37 Размер текста - 17 +

Число случаев телефонного мошенничества выросло на 6% Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Свердловской области в первом квартале 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6% выросло число пользователей, которым поступали звонки от мошенников. Всего с этим столкнулись 34% свердловчан, сообщили URA.RU в пресс-службе «Лаборатории Касперского». «В первом квартале 2023 года доля свердловских пользователей, которым поступали телефонные звонки с неизвестных номеров с подозрением на мошенничество, увеличилась примерно на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и достигла показателя в 34%. В целом по России этот показатель составил 29%», — рассказали в компании. В действиях мошенников появились новые фишки — они выманивают у пользователей данные не только для доступа к картам и счетам, но и для доступа к другим сервисам, в том числе информационным. «Последние становятся промежуточным этапом для дальнейших атак на счета жертвы», — комментирует эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов. В остальном схемы телефонного мошенничества традиционные — неизвестные представляются сотрудниками банков, правоохранительных органов, предлагают работу или участие в щедрых акциях.

В Свердловской области в первом квартале 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6% выросло число пользователей, которым поступали звонки от мошенников. Всего с этим столкнулись 34% свердловчан, сообщили URA.RU в пресс-службе «Лаборатории Касперского». «В первом квартале 2023 года доля свердловских пользователей, которым поступали телефонные звонки с неизвестных номеров с подозрением на мошенничество, увеличилась примерно на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и достигла показателя в 34%. В целом по России этот показатель составил 29%», — рассказали в компании. В действиях мошенников появились новые фишки — они выманивают у пользователей данные не только для доступа к картам и счетам, но и для доступа к другим сервисам, в том числе информационным. «Последние становятся промежуточным этапом для дальнейших атак на счета жертвы», — комментирует эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов. В остальном схемы телефонного мошенничества традиционные — неизвестные представляются сотрудниками банков, правоохранительных органов, предлагают работу или участие в щедрых акциях.