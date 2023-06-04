04 июня 2023

Свердловчан стали чаще атаковать телефонные мошенники

© Служба новостей «URA.RU»
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Число случаев телефонного мошенничества выросло на 6% Фото:

В Свердловской области в первом квартале 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6% выросло число пользователей, которым поступали звонки от мошенников. Всего с этим столкнулись 34% свердловчан, сообщили URA.RU в пресс-службе «Лаборатории Касперского».

«В первом квартале 2023 года доля свердловских пользователей, которым поступали телефонные звонки с неизвестных номеров с подозрением на мошенничество, увеличилась примерно на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и достигла показателя в 34%. В целом по России этот показатель составил 29%», — рассказали в компании.

В действиях мошенников появились новые фишки — они выманивают у пользователей данные не только для доступа к картам и счетам, но и для доступа к другим сервисам, в том числе информационным. «Последние становятся промежуточным этапом для дальнейших атак на счета жертвы», — комментирует эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов. В остальном схемы телефонного мошенничества традиционные — неизвестные представляются сотрудниками банков, правоохранительных органов, предлагают работу или участие в щедрых акциях.

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В Свердловской области в первом квартале 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6% выросло число пользователей, которым поступали звонки от мошенников. Всего с этим столкнулись 34% свердловчан, сообщили URA.RU в пресс-службе «Лаборатории Касперского». «В первом квартале 2023 года доля свердловских пользователей, которым поступали телефонные звонки с неизвестных номеров с подозрением на мошенничество, увеличилась примерно на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и достигла показателя в 34%. В целом по России этот показатель составил 29%», — рассказали в компании. В действиях мошенников появились новые фишки — они выманивают у пользователей данные не только для доступа к картам и счетам, но и для доступа к другим сервисам, в том числе информационным. «Последние становятся промежуточным этапом для дальнейших атак на счета жертвы», — комментирует эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов. В остальном схемы телефонного мошенничества традиционные — неизвестные представляются сотрудниками банков, правоохранительных органов, предлагают работу или участие в щедрых акциях.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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