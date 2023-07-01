01 июля 2023

Стало известно число пострадавших в ДТП с перевернувшейся маршруткой в Челябинске

В ДТП с маршрутным такси в Челябинске пострадали шесть человек
© Служба новостей «URA.RU»
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Суд над экс-мэром Евгением Ройзманом. Екатеринбург, машина скорой помощи, скорая помощь, скорая медицинская помощь
Пострадавших увезли на скорой помощи Фото:

Шесть человек пострадали в ДТП с маршрутным такси, которое перевернулось на Свердловском тракте в Челябинске. Пассажиры возвращались с озера на заказном микроавтобусе.

«Это было не маршрутное такси, а заказной автобус. В нем ехали девять пассажиров, шестерых из них увезли на машинах скорой помощи», — сообщает корреспондент 74.ru с места аварии.

По информации пассажиров, у одной из пострадавших подозрение на перелом ребер. Два человека в момент аварии потеряли сознание. По данным Госавтоинспекции, авария произошла на Свердловском тракте, 7. Столкнулся «КамАЗ» с полуприцепом и Ford Transit. В результате микроавтобус врезался в электроопору, после чего перевернулся на крышу. За рулем «КамАза» был водитель 1985 года рождения, за рулем микроавтобуса — водитель 1962 года рождения. Пассажиры микроавтобуса возвращались в город с озера. Количество пострадавших уточняется.

Ранее сообщалось, что маршрутное такси перевернулось на Свердловском тракте. На месте аварии работают экстренные службы.

Обновление от 20:00. В минздраве Челябинской области подтвердили, что после ДТП в больницу попало шесть человек. Всего пострадавших девять, но трое отказались от госпитализации после осмотра медиками.

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Шесть человек пострадали в ДТП с маршрутным такси, которое перевернулось на Свердловском тракте в Челябинске. Пассажиры возвращались с озера на заказном микроавтобусе. «Это было не маршрутное такси, а заказной автобус. В нем ехали девять пассажиров, шестерых из них увезли на машинах скорой помощи», — сообщает корреспондент 74.ru с места аварии. По информации пассажиров, у одной из пострадавших подозрение на перелом ребер. Два человека в момент аварии потеряли сознание. По данным Госавтоинспекции, авария произошла на Свердловском тракте, 7. Столкнулся «КамАЗ» с полуприцепом и Ford Transit. В результате микроавтобус врезался в электроопору, после чего перевернулся на крышу. За рулем «КамАза» был водитель 1985 года рождения, за рулем микроавтобуса — водитель 1962 года рождения. Пассажиры микроавтобуса возвращались в город с озера. Количество пострадавших уточняется. Ранее сообщалось, что маршрутное такси перевернулось на Свердловском тракте. На месте аварии работают экстренные службы. Обновление от 20:00. В минздраве Челябинской области подтвердили, что после ДТП в больницу попало шесть человек. Всего пострадавших девять, но трое отказались от госпитализации после осмотра медиками.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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