01 июля 2023

Маршрутка с пассажирами перевернулась в Челябинске. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Авария с маршруткой произошла на Свердловском тракте (фото из архива) Фото:

Маршрутное такси с пассажирами перевернулось в Челябинске на Свердловском тракте. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

«На Свердловском тракте произошло ДТП. Перевернулась маршрутка с пассажирами», — сообщается в паблике «Подслушано ЧМЗ» в соцсети «ВКонтакте».

По предварительным данным, вторым участником ДТП стала фура. На месте работают экстренные службы, в том числе скорая помощь и МЧС. Информации о пострадавших пока нет. Комментарий от ГИБДД будет опубликован, как только поступит в редакцию.

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Маршрутное такси с пассажирами перевернулось в Челябинске на Свердловском тракте. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях. «На Свердловском тракте произошло ДТП. Перевернулась маршрутка с пассажирами», — сообщается в паблике «Подслушано ЧМЗ» в соцсети «ВКонтакте». По предварительным данным, вторым участником ДТП стала фура. На месте работают экстренные службы, в том числе скорая помощь и МЧС. Информации о пострадавших пока нет. Комментарий от ГИБДД будет опубликован, как только поступит в редакцию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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