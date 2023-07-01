Авария с маршруткой произошла на Свердловском тракте (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Маршрутное такси с пассажирами перевернулось в Челябинске на Свердловском тракте. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

«На Свердловском тракте произошло ДТП. Перевернулась маршрутка с пассажирами», — сообщается в паблике «Подслушано ЧМЗ» в соцсети «ВКонтакте».

По предварительным данным, вторым участником ДТП стала фура. На месте работают экстренные службы, в том числе скорая помощь и МЧС. Информации о пострадавших пока нет. Комментарий от ГИБДД будет опубликован, как только поступит в редакцию.