Власти ХМАО собираются платить подъемные контрактникам за участие в СВО

Власти ХМАО собираются платить подъемные контрактникам за участие в специальной военной операции. Информация об изменении правил начисления выплат была опубликована на официальном сайте окружного правительства.
«Теперь начальные 150 000 рублей будут выплачиваться в первый месяц прохождения военной службы для выполнения задач специальной военной операции. Ранее выплата производилась по окончании четырехмесячного периода», — указано на сайте правительства.
Деньги будут начисляться гражданам, подписавшим контракт с Минобороны в ХМАО. Заявление на получение не потребуется. Выплату переведут на основании данных с пункта отбора по контракту в Ханты-Мансийске. Кроме этого, правительство округа решило выплачивать каждому военнослужащему, заключившему контракт с Минобороны в ХМАО, сто тысяч рублей за получение государственной награды.
Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО ввели новую льготу для семей погибших на СВО. Они получили право на первоочередную медицинскую помощь.
Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.