В Челябинске проверят детские площадки во дворах

В Челябинске проверят малые архитектурные формы на детских площадках во дворах многоквартирных домов. Такое поручение 3 июля дала глава города Наталья Котова своему заму по городскому хозяйству Александру Астахову на аппаратном совещании.
«С учетом тех травм, которые случаются с детьми последние две недели, прошу дать поручение управляющим компаниям проверить, провести инвентаризацию всех детских городков. Затем устранить все замечания», — поручила Котова.
Кроме того, мэр Челябинска добавила, что травмоопасные формы необходимо закрыть и демонтировать. Проверка малых форм в парках, скверах и общественных пространствах уже закончилась.
Ранее в Металлургическом районе Челябинска годовалому ребенку отрезало палец на карусели во дворе дома. Как оказалось, конструкция была сломана.
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