В Челябинске проверят детские площадки во дворах

03 июля 2023 в 10:34 Размер текста - 17 +

Проверку проведут из-за сообщений о травмированиях детей на площадках Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске проверят малые архитектурные формы на детских площадках во дворах многоквартирных домов. Такое поручение 3 июля дала глава города Наталья Котова своему заму по городскому хозяйству Александру Астахову на аппаратном совещании. «С учетом тех травм, которые случаются с детьми последние две недели, прошу дать поручение управляющим компаниям проверить, провести инвентаризацию всех детских городков. Затем устранить все замечания», — поручила Котова. Кроме того, мэр Челябинска добавила, что травмоопасные формы необходимо закрыть и демонтировать. Проверка малых форм в парках, скверах и общественных пространствах уже закончилась. Ранее в Металлургическом районе Челябинска годовалому ребенку отрезало палец на карусели во дворе дома. Как оказалось, конструкция была сломана.

В Челябинске проверят малые архитектурные формы на детских площадках во дворах многоквартирных домов. Такое поручение 3 июля дала глава города Наталья Котова своему заму по городскому хозяйству Александру Астахову на аппаратном совещании. «С учетом тех травм, которые случаются с детьми последние две недели, прошу дать поручение управляющим компаниям проверить, провести инвентаризацию всех детских городков. Затем устранить все замечания», — поручила Котова. Кроме того, мэр Челябинска добавила, что травмоопасные формы необходимо закрыть и демонтировать. Проверка малых форм в парках, скверах и общественных пространствах уже закончилась. Ранее в Металлургическом районе Челябинска годовалому ребенку отрезало палец на карусели во дворе дома. Как оказалось, конструкция была сломана.