02 июля 2023
01 июля 2023

В Челябинске проверят детские площадки во дворах

© Служба новостей «URA.RU»
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Наталья Котова на выездном совещании по благоустройству. Челябинск, детская площадка, горка, игровая площадка, детский городок, малые формы, детская горка
Проверку проведут из-за сообщений о травмированиях детей на площадках Фото:

В Челябинске проверят малые архитектурные формы на детских площадках во дворах многоквартирных домов. Такое поручение 3 июля дала глава города Наталья Котова своему заму по городскому хозяйству Александру Астахову на аппаратном совещании.

«С учетом тех травм, которые случаются с детьми последние две недели, прошу дать поручение управляющим компаниям проверить, провести инвентаризацию всех детских городков. Затем устранить все замечания», — поручила Котова.

Кроме того, мэр Челябинска добавила, что травмоопасные формы необходимо закрыть и демонтировать. Проверка малых форм в парках, скверах и общественных пространствах уже закончилась.

Ранее в Металлургическом районе Челябинска годовалому ребенку отрезало палец на карусели во дворе дома. Как оказалось, конструкция была сломана.

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В Челябинске проверят малые архитектурные формы на детских площадках во дворах многоквартирных домов. Такое поручение 3 июля дала глава города Наталья Котова своему заму по городскому хозяйству Александру Астахову на аппаратном совещании. «С учетом тех травм, которые случаются с детьми последние две недели, прошу дать поручение управляющим компаниям проверить, провести инвентаризацию всех детских городков. Затем устранить все замечания», — поручила Котова. Кроме того, мэр Челябинска добавила, что травмоопасные формы необходимо закрыть и демонтировать. Проверка малых форм в парках, скверах и общественных пространствах уже закончилась. Ранее в Металлургическом районе Челябинска годовалому ребенку отрезало палец на карусели во дворе дома. Как оказалось, конструкция была сломана.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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