30 июня 2023

В Челябинске ребенку отрезало палец на карусели во дворе дома

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие сквера памяти ветеранам ВОВ тружеников тыла и ветеранов Уголовно-исполнительной системы. Курган, сквер, уфсин, карусель, исправительная колония 1
Карусель на детской площадке оказалась сломанной Фото:

В Челябинске годовалому ребенку отрезало палец на карусели во дворе дома в Металлургическом районе. Прокуратура начала проверку по факту инцидента.

«Прокуратурой Металлургического района Челябинска организована проверка по публикации о получении травмы несовершеннолетней во дворе дома №20 по улице Павелецкой. Будет проверено исполнение федерального законодательства при содержании детской игровой площадки», — говорится в сообщении прокуратуры Челябинской области в telegram-канале.

Как сообщает паблик «АЧН» со ссылкой на мать пострадавшей, ребенок катался на карусели, когда ему срезало фалангу пальца на руке. Оказалось, что конструкция повреждена. Девочку госпитализировали. С помощью операции палец удалось восстановить. Через две недели запланирована вторая операция.

В начале июня в Челябинске семилетний мальчик получил травму в «Арт-сквере» на набережной реки Миасс на аттракционе «Беговое колесо». Ему срезало кончик пальца. Прокуратура организовала проверку инцидента. В середине июня еще один ребенок повредил позвоночник при падении с карусели. Инцидентом заинтересовался глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

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В Челябинске годовалому ребенку отрезало палец на карусели во дворе дома в Металлургическом районе. Прокуратура начала проверку по факту инцидента. «Прокуратурой Металлургического района Челябинска организована проверка по публикации о получении травмы несовершеннолетней во дворе дома №20 по улице Павелецкой. Будет проверено исполнение федерального законодательства при содержании детской игровой площадки», — говорится в сообщении прокуратуры Челябинской области в telegram-канале. Как сообщает паблик «АЧН» со ссылкой на мать пострадавшей, ребенок катался на карусели, когда ему срезало фалангу пальца на руке. Оказалось, что конструкция повреждена. Девочку госпитализировали. С помощью операции палец удалось восстановить. Через две недели запланирована вторая операция. В начале июня в Челябинске семилетний мальчик получил травму в «Арт-сквере» на набережной реки Миасс на аттракционе «Беговое колесо». Ему срезало кончик пальца. Прокуратура организовала проверку инцидента. В середине июня еще один ребенок повредил позвоночник при падении с карусели. Инцидентом заинтересовался глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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