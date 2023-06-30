В Челябинске ребенку отрезало палец на карусели во дворе дома

Карусель на детской площадке оказалась сломанной Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Челябинске годовалому ребенку отрезало палец на карусели во дворе дома в Металлургическом районе. Прокуратура начала проверку по факту инцидента.

«Прокуратурой Металлургического района Челябинска организована проверка по публикации о получении травмы несовершеннолетней во дворе дома №20 по улице Павелецкой. Будет проверено исполнение федерального законодательства при содержании детской игровой площадки», — говорится в сообщении прокуратуры Челябинской области в telegram-канале.

Как сообщает паблик «АЧН» со ссылкой на мать пострадавшей, ребенок катался на карусели, когда ему срезало фалангу пальца на руке. Оказалось, что конструкция повреждена. Девочку госпитализировали. С помощью операции палец удалось восстановить. Через две недели запланирована вторая операция.

В начале июня в Челябинске семилетний мальчик получил травму в «Арт-сквере» на набережной реки Миасс на аттракционе «Беговое колесо». Ему срезало кончик пальца. Прокуратура организовала проверку инцидента. В середине июня еще один ребенок повредил позвоночник при падении с карусели. Инцидентом заинтересовался глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.