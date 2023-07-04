Антиглобалист Ионов: активисты США сотрудничают с Россией наперекор ФБР

04 июля 2023 в 16:03 Размер текста - 17 +

Американские активисты не боятся сотрудничать с российскими общественными организациями Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Американские активисты не боятся взаимодействовать с российскими общественниками, несмотря на давление американских властей и Федерального бюро расследования (ФБР) в частности. Об этом рассказал глава Российского антиглобалистского движения (АДР) Александр Ионов. «Многим [американским] организациям десятки лет, и давление со стороны ФБР для них не повод, чтобы сложить руки и перестать бороться. <…> Организации, которые входили в наш клуб [антиглобалистское движение], всегда и везде нас поддерживали, продолжают это делать и по сей день», — подчеркнул Александр Ионов в беседе с РИА Новости. Отмечается, что за местонахождение Ионова в настоящий момент Вашингтон объявил награду в 10 миллионов долларов. Минюст США в июле 2022 года обвинил его во вмешательстве в выборы. Антиглобалистское движение России — это общественно-политическое движение, выступающее за обеспечение полного суверенитета каждого из государств мира. Целью движения является создание многополярного мироустройства. Основатель Глобального института будущего Чандран Наир отмечал, что Запад столкнется с «расплатой» за отрицание новой политической действительности. Доверие к нему среди мирового сообщества будет потеряно.

Американские активисты не боятся взаимодействовать с российскими общественниками, несмотря на давление американских властей и Федерального бюро расследования (ФБР) в частности. Об этом рассказал глава Российского антиглобалистского движения (АДР) Александр Ионов. «Многим [американским] организациям десятки лет, и давление со стороны ФБР для них не повод, чтобы сложить руки и перестать бороться. <…> Организации, которые входили в наш клуб [антиглобалистское движение], всегда и везде нас поддерживали, продолжают это делать и по сей день», — подчеркнул Александр Ионов в беседе с РИА Новости. Отмечается, что за местонахождение Ионова в настоящий момент Вашингтон объявил награду в 10 миллионов долларов. Минюст США в июле 2022 года обвинил его во вмешательстве в выборы. Антиглобалистское движение России — это общественно-политическое движение, выступающее за обеспечение полного суверенитета каждого из государств мира. Целью движения является создание многополярного мироустройства. Основатель Глобального института будущего Чандран Наир отмечал, что Запад столкнется с «расплатой» за отрицание новой политической действительности. Доверие к нему среди мирового сообщества будет потеряно.