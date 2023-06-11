Страны Запада, которые отрицают новую политическую действительность, столкнутся с «великой расплатой». Ее результатом явится многополярный мир. Таким мнением поделился основатель Глобального института будущего Чандран Наир.
Наир заявляет, что в данный момент формируются «предпосылки для великой расплаты» держав западного мира. «Она бросит вызов давним убеждениям и структурам, на которых держалось мировое господство Запада в течение последних веков и обнажит природу приписываемого Западу права на лидерство в глобальной иерархии», — полагает эксперт, мнение которого
В качестве основных предпосылок расплаты Наир называет потерю доверия к западной прессе, а также широкое использование Западом финансовой мощи для достижения геополитических преимуществ, что приведет к свержению экономической доминации. Кроме того, причинами послужит разоблачение мифа о западном миротворчестве, которое в действительности является поводом к развязыванию войн и получению на них прибыли.
Помимо этого, свою роль в грядущих событиях сыграет переоценка «основанного на правилах» международного порядка, служащего сохранению западной гегемонии. Пересмотр колониальной истории, которая представляет Запад в качестве родоначальника современной цивилизации также вынудит Запад приспособиться к многополярному будущему.
Президент России Владимир Путин написал в своей статье перед встречей с председателем КНР Си Цзиньпином, что целью двух стран является справедливое многополярное устройство мира. После встречи лидеров двух стран в западной прессе отметили, что союз России и Китая вызвал панику среди представителей западного мира. Кроме того, заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин напомнил, что истинными задачами международных организаций также является создание многополярного мира, слова цитирует
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