NI: Западу грозит расплата за попытку навязать свое лидерство миру

12 июня 2023 в 04:51 Размер текста - 17 +

Переоценка мирового порядка приведет к краху западной гегемонии, считает Наир Фото: Ксения Сальникова © URA.RU Страны Запада, которые отрицают новую политическую действительность, столкнутся с «великой расплатой». Ее результатом явится многополярный мир. Таким мнением поделился основатель Глобального института будущего Чандран Наир. Наир заявляет, что в данный момент формируются «предпосылки для великой расплаты» держав западного мира. «Она бросит вызов давним убеждениям и структурам, на которых держалось мировое господство Запада в течение последних веков и обнажит природу приписываемого Западу права на лидерство в глобальной иерархии», — полагает эксперт, мнение которого опубликовано в статье для The National Interest. В качестве основных предпосылок расплаты Наир называет потерю доверия к западной прессе, а также широкое использование Западом финансовой мощи для достижения геополитических преимуществ, что приведет к свержению экономической доминации. Кроме того, причинами послужит разоблачение мифа о западном миротворчестве, которое в действительности является поводом к развязыванию войн и получению на них прибыли. Помимо этого, свою роль в грядущих событиях сыграет переоценка «основанного на правилах» международного порядка, служащего сохранению западной гегемонии. Пересмотр колониальной истории, которая представляет Запад в качестве родоначальника современной цивилизации также вынудит Запад приспособиться к многополярному будущему. Президент России Владимир Путин написал в своей статье перед встречей с председателем КНР Си Цзиньпином, что целью двух стран является справедливое многополярное устройство мира. После встречи лидеров двух стран в западной прессе отметили, что союз России и Китая вызвал панику среди представителей западного мира. Кроме того, заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин напомнил, что истинными задачами международных организаций также является создание многополярного мира, слова цитирует МК . Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Страны Запада, которые отрицают новую политическую действительность, столкнутся с «великой расплатой». Ее результатом явится многополярный мир. Таким мнением поделился основатель Глобального института будущего Чандран Наир. Наир заявляет, что в данный момент формируются «предпосылки для великой расплаты» держав западного мира. «Она бросит вызов давним убеждениям и структурам, на которых держалось мировое господство Запада в течение последних веков и обнажит природу приписываемого Западу права на лидерство в глобальной иерархии», — полагает эксперт, мнение которого опубликовано в статье для The National Interest. В качестве основных предпосылок расплаты Наир называет потерю доверия к западной прессе, а также широкое использование Западом финансовой мощи для достижения геополитических преимуществ, что приведет к свержению экономической доминации. Кроме того, причинами послужит разоблачение мифа о западном миротворчестве, которое в действительности является поводом к развязыванию войн и получению на них прибыли. Помимо этого, свою роль в грядущих событиях сыграет переоценка «основанного на правилах» международного порядка, служащего сохранению западной гегемонии. Пересмотр колониальной истории, которая представляет Запад в качестве родоначальника современной цивилизации также вынудит Запад приспособиться к многополярному будущему. Президент России Владимир Путин написал в своей статье перед встречей с председателем КНР Си Цзиньпином, что целью двух стран является справедливое многополярное устройство мира. После встречи лидеров двух стран в западной прессе отметили, что союз России и Китая вызвал панику среди представителей западного мира. Кроме того, заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин напомнил, что истинными задачами международных организаций также является создание многополярного мира, слова цитирует МК.