На Мотовилихинском пруду Перми спасли семилетнего мальчика. Оказавшийся без присмотра взрослых ребенок начал тонуть, но его вовремя достали из воды и провели реанимационные мероприятия.
«В Пермской городской службе спасения сообщили, что 4 июля на Мотовилихинском пруду был предотвращен несчастный случай. Семилетний мальчик остался без присмотра родителей и зашел в воду. Он захлебнулся и начал уходить под воду, но его сразу подхватила находящаяся рядом женщина, жительница Мотовилихи. Спасатели отреагировали на крики о помощи и провели сердечно-легочную реанимацию», — сообщается на сайте администрации Перми.
Ребенок пришел в себя, ему была вызвана скорая помощь. На данный момент жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает. Спасатели напоминают родителям, что ни в коем случае нельзя отпускать несовершеннолетних одних к водоемам.
Ранее URA.RU рассказывало, что вернувшаяся в Пермь 30-градусная жара заставляет горожан нарушать запреты. В том числе пермяки массово купаются в запрещенных местах.
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