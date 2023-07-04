На Мотовилихинском пруду Перми спасли семилетнего мальчика

04 июля 2023 в 18:45 Размер текста - 17 +

Ребенка достали из воды и провели реанимационные мероприятия Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На Мотовилихинском пруду Перми спасли семилетнего мальчика. Оказавшийся без присмотра взрослых ребенок начал тонуть, но его вовремя достали из воды и провели реанимационные мероприятия. «В Пермской городской службе спасения сообщили, что 4 июля на Мотовилихинском пруду был предотвращен несчастный случай. Семилетний мальчик остался без присмотра родителей и зашел в воду. Он захлебнулся и начал уходить под воду, но его сразу подхватила находящаяся рядом женщина, жительница Мотовилихи. Спасатели отреагировали на крики о помощи и провели сердечно-легочную реанимацию», — сообщается на сайте администрации Перми. Ребенок пришел в себя, ему была вызвана скорая помощь. На данный момент жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает. Спасатели напоминают родителям, что ни в коем случае нельзя отпускать несовершеннолетних одних к водоемам. Ранее URA.RU рассказывало, что вернувшаяся в Пермь 30-градусная жара заставляет горожан нарушать запреты. В том числе пермяки массово купаются в запрещенных местах.

На Мотовилихинском пруду Перми спасли семилетнего мальчика. Оказавшийся без присмотра взрослых ребенок начал тонуть, но его вовремя достали из воды и провели реанимационные мероприятия. «В Пермской городской службе спасения сообщили, что 4 июля на Мотовилихинском пруду был предотвращен несчастный случай. Семилетний мальчик остался без присмотра родителей и зашел в воду. Он захлебнулся и начал уходить под воду, но его сразу подхватила находящаяся рядом женщина, жительница Мотовилихи. Спасатели отреагировали на крики о помощи и провели сердечно-легочную реанимацию», — сообщается на сайте администрации Перми. Ребенок пришел в себя, ему была вызвана скорая помощь. На данный момент жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает. Спасатели напоминают родителям, что ни в коем случае нельзя отпускать несовершеннолетних одних к водоемам. Ранее URA.RU рассказывало, что вернувшаяся в Пермь 30-градусная жара заставляет горожан нарушать запреты. В том числе пермяки массово купаются в запрещенных местах.