На Мотовилихинском пруду Перми спасли семилетнего мальчика

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ДТП. Клипарт. Курган, мчс, дтп, спасатель, авария
Ребенка достали из воды и провели реанимационные мероприятия Фото:

На Мотовилихинском пруду Перми спасли семилетнего мальчика. Оказавшийся без присмотра взрослых ребенок начал тонуть, но его вовремя достали из воды и провели реанимационные мероприятия.

«В Пермской городской службе спасения сообщили, что 4 июля на Мотовилихинском пруду был предотвращен несчастный случай. Семилетний мальчик остался без присмотра родителей и зашел в воду. Он захлебнулся и начал уходить под воду, но его сразу подхватила находящаяся рядом женщина, жительница Мотовилихи. Спасатели отреагировали на крики о помощи и провели сердечно-легочную реанимацию», — сообщается на сайте администрации Перми.

Ребенок пришел в себя, ему была вызвана скорая помощь. На данный момент жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает. Спасатели напоминают родителям, что ни в коем случае нельзя отпускать несовершеннолетних одних к водоемам.

Ранее URA.RU рассказывало, что вернувшаяся в Пермь 30-градусная жара заставляет горожан нарушать запреты. В том числе пермяки массово купаются в запрещенных местах.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На Мотовилихинском пруду Перми спасли семилетнего мальчика. Оказавшийся без присмотра взрослых ребенок начал тонуть, но его вовремя достали из воды и провели реанимационные мероприятия. «В Пермской городской службе спасения сообщили, что 4 июля на Мотовилихинском пруду был предотвращен несчастный случай. Семилетний мальчик остался без присмотра родителей и зашел в воду. Он захлебнулся и начал уходить под воду, но его сразу подхватила находящаяся рядом женщина, жительница Мотовилихи. Спасатели отреагировали на крики о помощи и провели сердечно-легочную реанимацию», — сообщается на сайте администрации Перми. Ребенок пришел в себя, ему была вызвана скорая помощь. На данный момент жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает. Спасатели напоминают родителям, что ни в коем случае нельзя отпускать несовершеннолетних одних к водоемам. Ранее URA.RU рассказывало, что вернувшаяся в Пермь 30-градусная жара заставляет горожан нарушать запреты. В том числе пермяки массово купаются в запрещенных местах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...