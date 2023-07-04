Читатели NYP поставили Зеленского на место после заявления о Крыме

04 июля 2023 в 23:56 Размер текста - 17 +

Читатели NYP считают, что ВСУ не удастся дойти до Крыма Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Заявление президента Украины Владимира Зеленского о планах захватить Крым вызвало бурную реакцию среди читателей газеты The New York Post. Многие из них отметили, что Украине не удастся дойти до полуострова. «Господин Зеленский, конфликт закончится, когда вы уничтожите весь свой народ и другие страны перестанут давать вам деньги и оружие», — написал Robert Moore. «Учитывая темп вашего контрнаступления, вы дойдете до полуострова где-то к 3620 году», — выразил свое мнение Cronkyte. «Пусть крымчане решают. Это не зависит от какого-то политика», — заявил читатель под ником CombatVet. Ранее пользователи Twitter негативно отреагировали на слова Зеленского о том, что россияне сбегут из Крыма быстрее, чем с Донбасса. Некоторые из юзеров заявили, что президент Украины провоцирует начало третьей мировой войны, передает телеканал 360. Читатели Daily Mail также раскритиковали Зеленского за его призыв к захвату Крыма. Часть из них попросили остановить конфликт между РФ и Украиной.

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о планах захватить Крым вызвало бурную реакцию среди читателей газеты The New York Post. Многие из них отметили, что Украине не удастся дойти до полуострова. «Господин Зеленский, конфликт закончится, когда вы уничтожите весь свой народ и другие страны перестанут давать вам деньги и оружие», — написал Robert Moore. «Учитывая темп вашего контрнаступления, вы дойдете до полуострова где-то к 3620 году», — выразил свое мнение Cronkyte. «Пусть крымчане решают. Это не зависит от какого-то политика», — заявил читатель под ником CombatVet. Ранее пользователи Twitter негативно отреагировали на слова Зеленского о том, что россияне сбегут из Крыма быстрее, чем с Донбасса. Некоторые из юзеров заявили, что президент Украины провоцирует начало третьей мировой войны, передает телеканал 360. Читатели Daily Mail также раскритиковали Зеленского за его призыв к захвату Крыма. Часть из них попросили остановить конфликт между РФ и Украиной.