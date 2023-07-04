04 июля 2023

Пермякам рассказали, сколько стоит полетать на воздушном шаре

На пермском фестивале «ПРОНЕБО» полет на воздушном шаре будет стоить от 300 до 6000 рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Фестиваль воздушных шаров. Курган, воздушный шар
Часовая прогулка на шаре обойдется в шесть тысяч рублей Фото:

На фестивале воздухоплавания «ПРОНЕБО», который пройдет в Пермском крае, прокатиться на воздушном шаре сможет каждый желающий. Но, как говорят организаторы, необходимо заранее записаться. Кроме того, за полет придется заплатить.

«Подъем-полет-церемония посвящения в воздухоплаватели с присвоением графского титула будет длиться 3 часа, час из них занимает сам полет. Стоимость — 6000 рублей. Для любителей коротких дистанций есть вариант 15-минутного подъема на 15 метров от земли. Стоимость — 300 рублей», — сообщают организаторы праздника в соцсетях.

Также на фестивале можно будет прокатиться на паралетах. За 15 минут воздушной прогулки придется выложить 3500 рублей. Контакты для предварительной записи опубликованы в соцсетях «ПРОНЕБО». Ранее URA.RU публиковало полную программу фестиваля.

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На фестивале воздухоплавания «ПРОНЕБО», который пройдет в Пермском крае, прокатиться на воздушном шаре сможет каждый желающий. Но, как говорят организаторы, необходимо заранее записаться. Кроме того, за полет придется заплатить. «Подъем-полет-церемония посвящения в воздухоплаватели с присвоением графского титула будет длиться 3 часа, час из них занимает сам полет. Стоимость — 6000 рублей. Для любителей коротких дистанций есть вариант 15-минутного подъема на 15 метров от земли. Стоимость — 300 рублей», — сообщают организаторы праздника в соцсетях. Также на фестивале можно будет прокатиться на паралетах. За 15 минут воздушной прогулки придется выложить 3500 рублей. Контакты для предварительной записи опубликованы в соцсетях «ПРОНЕБО». Ранее URA.RU публиковало полную программу фестиваля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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