Пермякам рассказали, сколько стоит полетать на воздушном шаре

На фестивале воздухоплавания «ПРОНЕБО», который пройдет в Пермском крае, прокатиться на воздушном шаре сможет каждый желающий. Но, как говорят организаторы, необходимо заранее записаться. Кроме того, за полет придется заплатить.
«Подъем-полет-церемония посвящения в воздухоплаватели с присвоением графского титула будет длиться 3 часа, час из них занимает сам полет. Стоимость — 6000 рублей. Для любителей коротких дистанций есть вариант 15-минутного подъема на 15 метров от земли. Стоимость — 300 рублей», — сообщают организаторы праздника в соцсетях.
Также на фестивале можно будет прокатиться на паралетах. За 15 минут воздушной прогулки придется выложить 3500 рублей. Контакты для предварительной записи опубликованы в соцсетях «ПРОНЕБО». Ранее URA.RU публиковало полную программу фестиваля.
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