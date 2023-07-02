Гостям пермского фестиваля воздухоплавания «ПРОНЕБО» расскажут сказки на ночь

Минтуризма Пермского края опубликовало программу фестиваля воздухоплавания «ПРОНЕБО», который пройдет под Кунгуром 7—9 июля. На протяжении трех дней гостей праздника будут ждать выступления музыкальных групп, шоу аэростатов, показы спектаклей, кино и многое другое. В программе также указаны ночные чтения стихов и сказок.
«7 июля, 00:00 — 01:00. Проект „Стихи в темноте“ на костровой площадке. Сказка на ночь (А. Экзюпери „Маленький принц“) на детской площадке», — указано в афише, которую распространил telegram-канал министерства по туризму Прикамья.
«ПРОНЕБО» — это переформатированный фестиваль «Небесная ярмарка». Праздник воздушных шаров с этого года вместо Федерации воздухоплавательного спорта Пермского края организует минтуризма, поэтому спортивной составляющей на фестивале не будет. Федерация проведет свои мероприятия: Чемпионат ПФО и Кубок края по воздухоплавательному спорту на территории Кишертского муниципального района. Ранее один из организаторов первого фестиваля «Небесная ярмарка» Амир Махмудов заявил, что наблюдает агонию праздника.
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