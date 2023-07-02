02 июля 2023
01 июля 2023

Гостям пермского фестиваля воздухоплавания «ПРОНЕБО» расскажут сказки на ночь

© Служба новостей «URA.RU»
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Пермский край. Кунгур. Фестиваль воздухоплавания "Небесная ярмарка- 2014". Пермский край, воздушные шары, отражение, воздухоплавание
Раньше фестиваль славился воздушными шарами (архивное фото) Фото:

Минтуризма Пермского края опубликовало программу фестиваля воздухоплавания «ПРОНЕБО», который пройдет под Кунгуром 7—9 июля. На протяжении трех дней гостей праздника будут ждать выступления музыкальных групп, шоу аэростатов, показы спектаклей, кино и многое другое. В программе также указаны ночные чтения стихов и сказок.

«7 июля, 00:00 — 01:00. Проект „Стихи в темноте“ на костровой площадке. Сказка на ночь (А. Экзюпери „Маленький принц“) на детской площадке», — указано в афише, которую распространил telegram-канал министерства по туризму Прикамья.

«ПРОНЕБО» — это переформатированный фестиваль «Небесная ярмарка». Праздник воздушных шаров с этого года вместо Федерации воздухоплавательного спорта Пермского края организует минтуризма, поэтому спортивной составляющей на фестивале не будет. Федерация проведет свои мероприятия: Чемпионат ПФО и Кубок края по воздухоплавательному спорту на территории Кишертского муниципального района. Ранее один из организаторов первого фестиваля «Небесная ярмарка» Амир Махмудов заявил, что наблюдает агонию праздника.

пронебо
Фестиваль «ПРОНЕБО» день первый
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Фестиваль «ПРОНЕБО» день второй
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Фестиваль «ПРОНЕБО» день третий

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Минтуризма Пермского края опубликовало программу фестиваля воздухоплавания «ПРОНЕБО», который пройдет под Кунгуром 7—9 июля. На протяжении трех дней гостей праздника будут ждать выступления музыкальных групп, шоу аэростатов, показы спектаклей, кино и многое другое. В программе также указаны ночные чтения стихов и сказок. «7 июля, 00:00 — 01:00. Проект „Стихи в темноте“ на костровой площадке. Сказка на ночь (А. Экзюпери „Маленький принц“) на детской площадке», — указано в афише, которую распространил telegram-канал министерства по туризму Прикамья. «ПРОНЕБО» — это переформатированный фестиваль «Небесная ярмарка». Праздник воздушных шаров с этого года вместо Федерации воздухоплавательного спорта Пермского края организует минтуризма, поэтому спортивной составляющей на фестивале не будет. Федерация проведет свои мероприятия: Чемпионат ПФО и Кубок края по воздухоплавательному спорту на территории Кишертского муниципального района. Ранее один из организаторов первого фестиваля «Небесная ярмарка» Амир Махмудов заявил, что наблюдает агонию праздника.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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