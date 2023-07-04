В Курчатовском районе Челябинска появились бассейны под открытым небом. Фото

05 июля 2023 в 14:41 Размер текста - 17 +

В термах «Пляж» оборудованы детский и взрослый бассейны, сауна и фуд-корт Фото: Размик Закарян © URA.RU В Курчатовском районе Челябинска на Комсомольском проспекте появились бассейны с подогревом под открытым небом. В термах «Пляж» будут проходить спортивные занятия, детские шоу-программы, мастер-классы и пенные вечеринки, сообщили в пресс-службе мэрии. «На „Лыжной базе“ в Курчатовском районе появились бассейны под открытым небом. Каждый водоем оборудован подогревом и системой очистки воды. Здесь будут проходить спортивные занятия, детские анимационные программы и шоу, мастер-классы и пенные вечеринки», — поделились в пресс-службе. Ранее собственник оборудовал на территории «Лыжной базы» несколько футбольных полей и проложил тропинки в бор. Комплекс бассейнов по адресу Комсомольский проспект, 92 стал еще одним социальным проектом. В «Термы-Пляж» оборудовали: детский и взрослый бассейны, сауну и фуд-корт. Работать они будут с понедельника по четверг с 9:00 до 21.00 и с пятницы по воскресенье с 9:00 до 22:00. Комплекс бассейнов стал еще одним социально-значимым проектом Фото: администрация г. Челябинск Термы «Пляж» появились по адресу: Комсомольский проспект, 92, Скрин: сайт администрации г. Челябинск Каждый водоем оборудован подогревом и системой очистки воды Скрин: сайт администрации г. Челябинск

В Курчатовском районе Челябинска на Комсомольском проспекте появились бассейны с подогревом под открытым небом. В термах «Пляж» будут проходить спортивные занятия, детские шоу-программы, мастер-классы и пенные вечеринки, сообщили в пресс-службе мэрии. «На „Лыжной базе“ в Курчатовском районе появились бассейны под открытым небом. Каждый водоем оборудован подогревом и системой очистки воды. Здесь будут проходить спортивные занятия, детские анимационные программы и шоу, мастер-классы и пенные вечеринки», — поделились в пресс-службе. Ранее собственник оборудовал на территории «Лыжной базы» несколько футбольных полей и проложил тропинки в бор. Комплекс бассейнов по адресу Комсомольский проспект, 92 стал еще одним социальным проектом. В «Термы-Пляж» оборудовали: детский и взрослый бассейны, сауну и фуд-корт. Работать они будут с понедельника по четверг с 9:00 до 21.00 и с пятницы по воскресенье с 9:00 до 22:00.