04 июля 2023

В Курчатовском районе Челябинска появились бассейны под открытым небом. Фото

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В термах «Пляж» оборудованы детский и взрослый бассейны, сауна и фуд-корт Фото:

В Курчатовском районе Челябинска на Комсомольском проспекте появились бассейны с подогревом под открытым небом. В термах «Пляж» будут проходить спортивные занятия, детские шоу-программы, мастер-классы и пенные вечеринки, сообщили в пресс-службе мэрии.

«На „Лыжной базе“ в Курчатовском районе появились бассейны под открытым небом. Каждый водоем оборудован подогревом и системой очистки воды. Здесь будут проходить спортивные занятия, детские анимационные программы и шоу, мастер-классы и пенные вечеринки», — поделились в пресс-службе.

Ранее собственник оборудовал на территории «Лыжной базы» несколько футбольных полей и проложил тропинки в бор. Комплекс бассейнов по адресу Комсомольский проспект, 92 стал еще одним социальным проектом. В «Термы-Пляж» оборудовали: детский и взрослый бассейны, сауну и фуд-корт. Работать они будут с понедельника по четверг с 9:00 до 21.00 и с пятницы по воскресенье с 9:00 до 22:00.

Комплекс бассейнов стал еще одним социально-значимым проектом
Комплекс бассейнов стал еще одним социально-значимым проектом
Фото:
Термы «Пляж» появились по адресу: Комсомольский проспект, 92,
Термы «Пляж» появились по адресу: Комсомольский проспект, 92,
Каждый водоем оборудован подогревом и системой очистки воды
Каждый водоем оборудован подогревом и системой очистки воды

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В Курчатовском районе Челябинска на Комсомольском проспекте появились бассейны с подогревом под открытым небом. В термах «Пляж» будут проходить спортивные занятия, детские шоу-программы, мастер-классы и пенные вечеринки, сообщили в пресс-службе мэрии. «На „Лыжной базе“ в Курчатовском районе появились бассейны под открытым небом. Каждый водоем оборудован подогревом и системой очистки воды. Здесь будут проходить спортивные занятия, детские анимационные программы и шоу, мастер-классы и пенные вечеринки», — поделились в пресс-службе. Ранее собственник оборудовал на территории «Лыжной базы» несколько футбольных полей и проложил тропинки в бор. Комплекс бассейнов по адресу Комсомольский проспект, 92 стал еще одним социальным проектом. В «Термы-Пляж» оборудовали: детский и взрослый бассейны, сауну и фуд-корт. Работать они будут с понедельника по четверг с 9:00 до 21.00 и с пятницы по воскресенье с 9:00 до 22:00.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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