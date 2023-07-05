В суде в Киеве прогремел еще один взрыв. Видео

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По предварительным данным, спецназ начал штурм здания суда Фото:

В здании суда в Киеве прогремел еще один взрыв. Об этом сообщают украинские СМИ. По предварительным данным, оперативная группа штурмует здание.

«В Шевченковском суде прозвучал взрыв. Говорят, что спецназ начал штурм», — передает издание «Страна.UA». После взрыва полиция попросила вызвать скорую помощь.

В суде проходили слушания по делу гражданина Украины Игоря Гуменюка. Он обвиняется в организации теракта в 2015 году возле здания Верховной Рады. В день слушаний он взорвал в здании три гранаты и устроил перестрелку.

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В здании суда в Киеве прогремел еще один взрыв. Об этом сообщают украинские СМИ. По предварительным данным, оперативная группа штурмует здание. «В Шевченковском суде прозвучал взрыв. Говорят, что спецназ начал штурм», — передает издание «Страна.UA». После взрыва полиция попросила вызвать скорую помощь. В суде проходили слушания по делу гражданина Украины Игоря Гуменюка. Он обвиняется в организации теракта в 2015 году возле здания Верховной Рады. В день слушаний он взорвал в здании три гранаты и устроил перестрелку.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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