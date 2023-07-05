В суде в Киеве прогремел еще один взрыв. Видео

05 июля 2023 в 21:12 Размер текста - 17 +

По предварительным данным, спецназ начал штурм здания суда Фото: Сергей Русанов © URA.RU В здании суда в Киеве прогремел еще один взрыв. Об этом сообщают украинские СМИ. По предварительным данным, оперативная группа штурмует здание. «В Шевченковском суде прозвучал взрыв. Говорят, что спецназ начал штурм», — передает издание «Страна.UA». После взрыва полиция попросила вызвать скорую помощь. В суде проходили слушания по делу гражданина Украины Игоря Гуменюка. Он обвиняется в организации теракта в 2015 году возле здания Верховной Рады. В день слушаний он взорвал в здании три гранаты и устроил перестрелку.

В здании суда в Киеве прогремел еще один взрыв. Об этом сообщают украинские СМИ. По предварительным данным, оперативная группа штурмует здание. «В Шевченковском суде прозвучал взрыв. Говорят, что спецназ начал штурм», — передает издание «Страна.UA». После взрыва полиция попросила вызвать скорую помощь. В суде проходили слушания по делу гражданина Украины Игоря Гуменюка. Он обвиняется в организации теракта в 2015 году возле здания Верховной Рады. В день слушаний он взорвал в здании три гранаты и устроил перестрелку.