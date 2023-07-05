По предварительным данным, спецназ начал штурм здания суда
В здании суда в Киеве прогремел еще один взрыв. Об этом сообщают украинские СМИ. По предварительным данным, оперативная группа штурмует здание.
«В Шевченковском суде прозвучал взрыв. Говорят, что спецназ начал штурм», — передает издание «Страна.UA». После взрыва полиция попросила вызвать скорую помощь.
В суде проходили слушания по делу гражданина Украины Игоря Гуменюка. Он обвиняется в организации теракта в 2015 году возле здания Верховной Рады. В день слушаний он взорвал в здании три гранаты и устроил перестрелку.
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