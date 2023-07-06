06 июля 2023

Украинские беженцы попросили пощады у польских властей из-за выселения

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Следственный изолятор №1 (СИЗО). Екатеринбург, сизо, казарма, нары, общежитие, следственный изолятор
Беженцам необходимо покинуть общежитие до конца июля Фото:

Украинские беженцы, размещенные в городе Познань (Польша), «попросили пощады» у местных властей. Они обратились к губернатору Михаилу Зелинскому с просьбой разрешить им остаться в городском общежитии на улице Варшавская, передают польские журналисты.

Беженцы пишут: «Пожалуйста, пощадите нас». Об этом сообщает газета Wyborcza. Обозреватели подчеркивают, что представители власти на просьбу отреагировали прохладно, отметив, что готовы предоставить гуманитарную помощь, но не «поддержку или безопасность».

Ранее украинские беженцы пожаловалась на плохие условия проживания в польском общежитии. Из-за недовольства в здании организовали проверку. Позже польская администрация расторгла договор с владельцем общежития, отказавшись от продления договора. По действующим правилам беженцам следует покинуть занимаемые помещения до конца июля.

Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Украинские беженцы, размещенные в городе Познань (Польша), «попросили пощады» у местных властей. Они обратились к губернатору Михаилу Зелинскому с просьбой разрешить им остаться в городском общежитии на улице Варшавская, передают польские журналисты. Беженцы пишут: «Пожалуйста, пощадите нас». Об этом сообщает газета Wyborcza. Обозреватели подчеркивают, что представители власти на просьбу отреагировали прохладно, отметив, что готовы предоставить гуманитарную помощь, но не «поддержку или безопасность». Ранее украинские беженцы пожаловалась на плохие условия проживания в польском общежитии. Из-за недовольства в здании организовали проверку. Позже польская администрация расторгла договор с владельцем общежития, отказавшись от продления договора. По действующим правилам беженцам следует покинуть занимаемые помещения до конца июля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...