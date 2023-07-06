Украинские беженцы попросили пощады у польских властей из-за выселения

07 июля 2023 в 04:25 Размер текста - 17 +

Беженцам необходимо покинуть общежитие до конца июля Фото: Анна Майорова © URA.RU Украинские беженцы, размещенные в городе Познань (Польша), «попросили пощады» у местных властей. Они обратились к губернатору Михаилу Зелинскому с просьбой разрешить им остаться в городском общежитии на улице Варшавская, передают польские журналисты. Беженцы пишут: «Пожалуйста, пощадите нас». Об этом сообщает газета Wyborcza . Обозреватели подчеркивают, что представители власти на просьбу отреагировали прохладно, отметив, что готовы предоставить гуманитарную помощь, но не «поддержку или безопасность». Ранее украинские беженцы пожаловалась на плохие условия проживания в польском общежитии. Из-за недовольства в здании организовали проверку. Позже польская администрация расторгла договор с владельцем общежития, отказавшись от продления договора. По действующим правилам беженцам следует покинуть занимаемые помещения до конца июля.

Украинские беженцы, размещенные в городе Познань (Польша), «попросили пощады» у местных властей. Они обратились к губернатору Михаилу Зелинскому с просьбой разрешить им остаться в городском общежитии на улице Варшавская, передают польские журналисты. Беженцы пишут: «Пожалуйста, пощадите нас». Об этом сообщает газета Wyborcza. Обозреватели подчеркивают, что представители власти на просьбу отреагировали прохладно, отметив, что готовы предоставить гуманитарную помощь, но не «поддержку или безопасность». Ранее украинские беженцы пожаловалась на плохие условия проживания в польском общежитии. Из-за недовольства в здании организовали проверку. Позже польская администрация расторгла договор с владельцем общежития, отказавшись от продления договора. По действующим правилам беженцам следует покинуть занимаемые помещения до конца июля.