В Польше закрыли общежитие для беженцев из-за возмущений украинцев

04 июня 2023 в 10:19 Размер текста - 17 +

В Польше закрылось общежитие для беженцев из Украины Фото: Анна Майорова © URA.RU В польском городе Познань закрыли общежитие для беженцев после жалоб на состояние здания со стороны украинцев. Об этом написали в газете Wyborcza. Многие украинские беженцы жаловались на условия проживания в польском общежитии. Из-за недовольств в здание пришла проверка. «В конце мая выяснилось, что польская администрация не будет продлевать договор с владельцем общежития. Украинские беженцы могут жить там по действующим правилам только до конца июля этого года. <…> Варшавский университет не был удовлетворен результатами проверки. У чиновников были замечания к техническому состоянию здания, санитарно-гигиеническим условиям и питанию», — написали в газете . Ранее издание Rzeczpospolita писало об опросе, согласно которому выяснилось, что за последнее время поляки стали хуже относиться к украинским беженцам. По словам доктора Роберта Станишевски, в этом признались 68% граждан. Недавно стало известно, что соцработники Польши были шокированы от методов воспитания в семьях беженцев из Украины.

В польском городе Познань закрыли общежитие для беженцев после жалоб на состояние здания со стороны украинцев. Об этом написали в газете Wyborcza. Многие украинские беженцы жаловались на условия проживания в польском общежитии. Из-за недовольств в здание пришла проверка. «В конце мая выяснилось, что польская администрация не будет продлевать договор с владельцем общежития. Украинские беженцы могут жить там по действующим правилам только до конца июля этого года. <…> Варшавский университет не был удовлетворен результатами проверки. У чиновников были замечания к техническому состоянию здания, санитарно-гигиеническим условиям и питанию», — написали в газете. Ранее издание Rzeczpospolita писало об опросе, согласно которому выяснилось, что за последнее время поляки стали хуже относиться к украинским беженцам. По словам доктора Роберта Станишевски, в этом признались 68% граждан. Недавно стало известно, что соцработники Польши были шокированы от методов воспитания в семьях беженцев из Украины.