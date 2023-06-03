03 июня 2023

В Польше закрыли общежитие для беженцев из-за возмущений украинцев

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Следственный изолятор №1 (СИЗО). Екатеринбург, сизо, казарма, нары, общежитие, следственный изолятор
В Польше закрылось общежитие для беженцев из Украины Фото:

В польском городе Познань закрыли общежитие для беженцев после жалоб на состояние здания со стороны украинцев. Об этом написали в газете Wyborcza.

Многие украинские беженцы жаловались на условия проживания в польском общежитии. Из-за недовольств в здание пришла проверка. «В конце мая выяснилось, что польская администрация не будет продлевать договор с владельцем общежития. Украинские беженцы могут жить там по действующим правилам только до конца июля этого года. <…> Варшавский университет не был удовлетворен результатами проверки. У чиновников были замечания к техническому состоянию здания, санитарно-гигиеническим условиям и питанию», — написали в газете.

Ранее издание Rzeczpospolita писало об опросе, согласно которому выяснилось, что за последнее время поляки стали хуже относиться к украинским беженцам. По словам доктора Роберта Станишевски, в этом признались 68% граждан. Недавно стало известно, что соцработники Польши были шокированы от методов воспитания в семьях беженцев из Украины.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В польском городе Познань закрыли общежитие для беженцев после жалоб на состояние здания со стороны украинцев. Об этом написали в газете Wyborcza. Многие украинские беженцы жаловались на условия проживания в польском общежитии. Из-за недовольств в здание пришла проверка. «В конце мая выяснилось, что польская администрация не будет продлевать договор с владельцем общежития. Украинские беженцы могут жить там по действующим правилам только до конца июля этого года. <…> Варшавский университет не был удовлетворен результатами проверки. У чиновников были замечания к техническому состоянию здания, санитарно-гигиеническим условиям и питанию», — написали в газете. Ранее издание Rzeczpospolita писало об опросе, согласно которому выяснилось, что за последнее время поляки стали хуже относиться к украинским беженцам. По словам доктора Роберта Станишевски, в этом признались 68% граждан. Недавно стало известно, что соцработники Польши были шокированы от методов воспитания в семьях беженцев из Украины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...