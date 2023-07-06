06 июля 2023

В Челябинске иностранец украл два паспорта из дамской сумочки

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, паспорт, загранпаспорт
Один из украденных паспортов был на имя гражданки РФ Фото:

В Челябинске гражданин Таджикистана украл два паспорта из сумки незнакомой женщины. Как сообщили URA.RU 7 июля в пресс-службе Росгвардии региона, вор был задержан.

«В ходе беседы подозреваемый сознался, что совершил тайное хищение документов из сумки у девушки в одном из кафе по улице Индивидуальной. Мужчина был задержан», — сообщили URA.RU в пресс-службе Росгвардии по региону.

В ведомстве отметили, что при обыске у мужчины были найдены два паспорта. Один на имя гражданки РФ, другой — гражданина Таджикистана.

Иностранец мог уйти от наказания, но выдал себя. Находясь на улице, он привлек к себе внимание патруля. Мужчина попытался обойти группу задержания, но был остановлен и доставлен в отдел полиции, где и сознался в содеянном.

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В Челябинске гражданин Таджикистана украл два паспорта из сумки незнакомой женщины. Как сообщили URA.RU 7 июля в пресс-службе Росгвардии региона, вор был задержан. «В ходе беседы подозреваемый сознался, что совершил тайное хищение документов из сумки у девушки в одном из кафе по улице Индивидуальной. Мужчина был задержан», — сообщили URA.RU в пресс-службе Росгвардии по региону. В ведомстве отметили, что при обыске у мужчины были найдены два паспорта. Один на имя гражданки РФ, другой — гражданина Таджикистана. Иностранец мог уйти от наказания, но выдал себя. Находясь на улице, он привлек к себе внимание патруля. Мужчина попытался обойти группу задержания, но был остановлен и доставлен в отдел полиции, где и сознался в содеянном.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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