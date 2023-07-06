В Челябинске иностранец украл два паспорта из дамской сумочки

В Челябинске гражданин Таджикистана украл два паспорта из сумки незнакомой женщины. Как сообщили URA.RU 7 июля в пресс-службе Росгвардии региона, вор был задержан.
«В ходе беседы подозреваемый сознался, что совершил тайное хищение документов из сумки у девушки в одном из кафе по улице Индивидуальной. Мужчина был задержан», — сообщили URA.RU в пресс-службе Росгвардии по региону.
В ведомстве отметили, что при обыске у мужчины были найдены два паспорта. Один на имя гражданки РФ, другой — гражданина Таджикистана.
Иностранец мог уйти от наказания, но выдал себя. Находясь на улице, он привлек к себе внимание патруля. Мужчина попытался обойти группу задержания, но был остановлен и доставлен в отдел полиции, где и сознался в содеянном.
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.