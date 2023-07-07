Из больницы начали выписывать подростков, отравившихся алкоголем в Первоуральске

В больнице пока находятся два подростка Фото: Анна Майорова © URA.RU

Школьники, которые отравились алкоголем в Первоуральске (Свердловская область), пошли на поправку. Семь участников «пикника» уже выписались из больницы. Об этом сообщает свердловский Роспотребнадзор.

«По состоянию на 7 июля семь пострадавших выписаны из больницы. Двое продолжают лечение», — уточняют в ведомстве. При обследовании в крови подростков не нашли ни метанола, ни психотропных веществ, только этанол.

Сейчас Роспотребнадзор выявляет причины произошедшего. Сотрудники надзорного ведомства устанавливают напитки, которые употребили школьники, чтобы провести лабораторные исследования. Ситуация остается на контроле.

Ранее стало известно, что подростки из Первоуральска отравились алкоголем и попали в больницу. Позже полицейские выяснили, что 27 бутылок пива, три бутылки водки, коньяк, ликер и всего одну упаковку печенья на 11 человек купила 20-летняя девушка. Ее планируют привлечь по статье 6.10 КоАП РФ — вовлечение несовершеннолетних в употребление алкоголя.