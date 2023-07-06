Фанатка Хабиба пострадала на пермском концерте певца

В Перми на концерте Хабиба (Хабиб-Рахман Шарипов) на слушательницу упала декоративная планка. Пермячка, получившая синяк, решила взыскать с торгового центра «Планета», где проходило шоу, рассказали в Пермском краевом суде.
«В сентябре прошлого года пермячка пришла на концерт певца Хабиба. В торговом центре ей на голову упала декоративная планка, прикрывавшая провода у входной двери. По вине ответчика истец получила травму в виде гематомы», — сообщается на странице суда в соцсети «ВКонтакте».
В итоге разбирательств, Индустриальный районный суд Перми взыскал с собственника ТРЦ «Планета» в пользу пострадавшей 50 тысяч рублей. Концерт Хабиба прошел в ТРЦ «Планета» 10 сентября 2022 года в рамках масштабного праздника «Планета FEST».
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