06 июля 2023

Фанатка Хабиба пострадала на пермском концерте певца

© Служба новостей «URA.RU»
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Повседневная жизнь. Пермь, тц планета
Деньги пострадавшей выплатит ТРЦ «Планета» Фото:

В Перми на концерте Хабиба (Хабиб-Рахман Шарипов) на слушательницу упала декоративная планка. Пермячка, получившая синяк, решила взыскать с торгового центра «Планета», где проходило шоу, рассказали в Пермском краевом суде.

«В сентябре прошлого года пермячка пришла на концерт певца Хабиба. В торговом центре ей на голову упала декоративная планка, прикрывавшая провода у входной двери. По вине ответчика истец получила травму в виде гематомы», — сообщается на странице суда в соцсети «ВКонтакте».

В итоге разбирательств, Индустриальный районный суд Перми взыскал с собственника ТРЦ «Планета» в пользу пострадавшей 50 тысяч рублей. Концерт Хабиба прошел в ТРЦ «Планета» 10 сентября 2022 года в рамках масштабного праздника «Планета FEST».

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В Перми на концерте Хабиба (Хабиб-Рахман Шарипов) на слушательницу упала декоративная планка. Пермячка, получившая синяк, решила взыскать с торгового центра «Планета», где проходило шоу, рассказали в Пермском краевом суде. «В сентябре прошлого года пермячка пришла на концерт певца Хабиба. В торговом центре ей на голову упала декоративная планка, прикрывавшая провода у входной двери. По вине ответчика истец получила травму в виде гематомы», — сообщается на странице суда в соцсети «ВКонтакте». В итоге разбирательств, Индустриальный районный суд Перми взыскал с собственника ТРЦ «Планета» в пользу пострадавшей 50 тысяч рублей. Концерт Хабиба прошел в ТРЦ «Планета» 10 сентября 2022 года в рамках масштабного праздника «Планета FEST».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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