07 июля 2023

Зеленский обвинил Россию в срыве зерновой сделки

© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Зеленский. stock, зеленский владимир, stock
Зеленский пожаловался Эрдогану на Россию Фото:

Киев обвинил Москву в якобы блокировании судов, выходящих из портов в рамках зерновой сделки. В этом обвинил Россию президент Украины Владимир Зеленский на совместной конференции с лидером Турции Реджепом Эрдоганом.

«Россия занимается блокированием украинских судов, выходящих из портов Николаевской области», — высказался Зеленский. Видео переговоров опубликовано на официальном youtube-канале Офиса президента Украины.

Турецкий лидер не подтвердил слова коллеги. Вместо этого он отметил, что рассчитывает на переговоры с президентом России Владимиром Путиным по зерновой сделке.

Ожидалось, что зерновая сделка завершится 18 июля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что предпосылок для продления зерновой сделки пока нет. Он отметил, что Россия не раз шла на уступки по возобновлению сделки, но ее условия так и не были выполнены. Министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба констатировал, что власти Украины не собираются уступать России ради продления зерновой сделки.

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Киев обвинил Москву в якобы блокировании судов, выходящих из портов в рамках зерновой сделки. В этом обвинил Россию президент Украины Владимир Зеленский на совместной конференции с лидером Турции Реджепом Эрдоганом. «Россия занимается блокированием украинских судов, выходящих из портов Николаевской области», — высказался Зеленский. Видео переговоров опубликовано на официальном youtube-канале Офиса президента Украины. Турецкий лидер не подтвердил слова коллеги. Вместо этого он отметил, что рассчитывает на переговоры с президентом России Владимиром Путиным по зерновой сделке. Ожидалось, что зерновая сделка завершится 18 июля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что предпосылок для продления зерновой сделки пока нет. Он отметил, что Россия не раз шла на уступки по возобновлению сделки, но ее условия так и не были выполнены. Министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба констатировал, что власти Украины не собираются уступать России ради продления зерновой сделки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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