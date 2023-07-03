Украина отказалась уступать России ради сохранения зерновой сделки 04 июля 2023 в 01:47 Размер текста - 17 + Кулеба заявил, что Украина не собирается продлевать зерновую сделку Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна Власти Украины не собираются уступать России ради продления зерновой сделки. О решении властей Киева сообщил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба. «Мы не должны идти на какие-либо уступки России ради продления зернового коридора. Это Россия <…> должна четко придерживаться своих обязательств», — сообщил он в эфире украинского телеканала «Рада». 22 июля прошлого года в Турции был подписан пакет документов о поставках продовольствия и удобрений на международные рынки. Предполагалось, что договор будет действителен в течение 120 дней, однако в октябре 2022 года было принято решение его продлить. Затем уже весной, 18 мая, Россия объявила о продлении сделки на 60 дней, то есть до 17 июля, предупредив, что этого времени будет достаточно для оценки выполнения меморандума, подписанного с ООН. Ожидалось, что зерновая сделка завершится 18 июля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что предпосылок для продления зерновой сделки пока нет. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев посчитал нужным завершить зерновую сделку. Власти Украины не собираются уступать России ради продления зерновой сделки. О решении властей Киева сообщил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба. «Мы не должны идти на какие-либо уступки России ради продления зернового коридора. Это Россия <…> должна четко придерживаться своих обязательств», — сообщил он в эфире украинского телеканала «Рада». 22 июля прошлого года в Турции был подписан пакет документов о поставках продовольствия и удобрений на международные рынки. Предполагалось, что договор будет действителен в течение 120 дней, однако в октябре 2022 года было принято решение его продлить. Затем уже весной, 18 мая, Россия объявила о продлении сделки на 60 дней, то есть до 17 июля, предупредив, что этого времени будет достаточно для оценки выполнения меморандума, подписанного с ООН. Ожидалось, что зерновая сделка завершится 18 июля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что предпосылок для продления зерновой сделки пока нет. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев посчитал нужным завершить зерновую сделку. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям