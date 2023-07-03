03 июля 2023

Украина отказалась уступать России ради сохранения зерновой сделки

© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Дмитрий Кулеба, stock
Кулеба заявил, что Украина не собирается продлевать зерновую сделку Фото:
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Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна

Власти Украины не собираются уступать России ради продления зерновой сделки. О решении властей Киева сообщил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.

«Мы не должны идти на какие-либо уступки России ради продления зернового коридора. Это Россия <…> должна четко придерживаться своих обязательств», — сообщил он в эфире украинского телеканала «Рада».

22 июля прошлого года в Турции был подписан пакет документов о поставках продовольствия и удобрений на международные рынки. Предполагалось, что договор будет действителен в течение 120 дней, однако в октябре 2022 года было принято решение его продлить. Затем уже весной, 18 мая, Россия объявила о продлении сделки на 60 дней, то есть до 17 июля, предупредив, что этого времени будет достаточно для оценки выполнения меморандума, подписанного с ООН.

Ожидалось, что зерновая сделка завершится 18 июля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что предпосылок для продления зерновой сделки пока нет. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев посчитал нужным завершить зерновую сделку.

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Власти Украины не собираются уступать России ради продления зерновой сделки. О решении властей Киева сообщил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба. «Мы не должны идти на какие-либо уступки России ради продления зернового коридора. Это Россия <…> должна четко придерживаться своих обязательств», — сообщил он в эфире украинского телеканала «Рада». 22 июля прошлого года в Турции был подписан пакет документов о поставках продовольствия и удобрений на международные рынки. Предполагалось, что договор будет действителен в течение 120 дней, однако в октябре 2022 года было принято решение его продлить. Затем уже весной, 18 мая, Россия объявила о продлении сделки на 60 дней, то есть до 17 июля, предупредив, что этого времени будет достаточно для оценки выполнения меморандума, подписанного с ООН. Ожидалось, что зерновая сделка завершится 18 июля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что предпосылок для продления зерновой сделки пока нет. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев посчитал нужным завершить зерновую сделку.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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