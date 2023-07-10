10 июля 2023
09 июля 2023

В Тюмени продается мужской спа-салон, приносящий прибыль в полмиллиона

© Служба новостей «URA.RU»
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Новая гостиница Hyatt на Репина 1/2. Екатеринбург, массаж, hyatt, массажный кабинет, хайат
Прибыльный бизнес продается за 1,9 миллиона рублей Фото:

В Тюмени на продажу выставлен мужской спа-салон с массажем, действующий два года. В объявлении на портале Avito сообщается, что новому собственнику гарантируется прибыль в 450 тысяч рублей.

«Продается действующий и прибыльный бизнес — это мужской СПА-салон с массажем. Бизнес успешно работает уже почти 2 года и приносит в среднем 450 000 рублей., при средней выручке 1 200 000 рублей», — сообщается в объявлении.

Уточняется, что все финансовые результаты могут быть подтверждены документально. Помещение спа-салона находится в аренде. Имеется наработанная база клиентов, персонал. Стоимость бизнеса — 1 900 000 рублей и окупятся вложения за 5 месяцев.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени продается действующий прибыльный салон красоты с наработанной клиентской базой. Его стоимость 32 миллиона рублей и работает он уже более пяти лет.

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В Тюмени на продажу выставлен мужской спа-салон с массажем, действующий два года. В объявлении на портале Avito сообщается, что новому собственнику гарантируется прибыль в 450 тысяч рублей. «Продается действующий и прибыльный бизнес — это мужской СПА-салон с массажем. Бизнес успешно работает уже почти 2 года и приносит в среднем 450 000 рублей., при средней выручке 1 200 000 рублей», — сообщается в объявлении. Уточняется, что все финансовые результаты могут быть подтверждены документально. Помещение спа-салона находится в аренде. Имеется наработанная база клиентов, персонал. Стоимость бизнеса — 1 900 000 рублей и окупятся вложения за 5 месяцев. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени продается действующий прибыльный салон красоты с наработанной клиентской базой. Его стоимость 32 миллиона рублей и работает он уже более пяти лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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