В Тюмени продается мужской спа-салон, приносящий прибыль в полмиллиона

Прибыльный бизнес продается за 1,9 миллиона рублей Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Тюмени на продажу выставлен мужской спа-салон с массажем, действующий два года. В объявлении на портале Avito сообщается, что новому собственнику гарантируется прибыль в 450 тысяч рублей.

«Продается действующий и прибыльный бизнес — это мужской СПА-салон с массажем. Бизнес успешно работает уже почти 2 года и приносит в среднем 450 000 рублей., при средней выручке 1 200 000 рублей», — сообщается в объявлении.

Уточняется, что все финансовые результаты могут быть подтверждены документально. Помещение спа-салона находится в аренде. Имеется наработанная база клиентов, персонал. Стоимость бизнеса — 1 900 000 рублей и окупятся вложения за 5 месяцев.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени продается действующий прибыльный салон красоты с наработанной клиентской базой. Его стоимость 32 миллиона рублей и работает он уже более пяти лет.