Екатеринбуржцев шокировали тараканы в фитнес-клубе, куда ходили министр, мэр и звезда «Дома-2». Видео

В элитном фитнес-клубе World Class екатеринбуржцы сняли на видео плесень и тараканов

11 июля 2023 в 12:59 Размер текста - 17 +

Клиенты пожаловались на антисанитарию клуба на Красноармейской (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU Клиентов элитного екатеринбургского фитнес-клуба World Class на улице Красноармейская шокировали плесень, паутина и тараканы, которых они заметили в кафе и в душевой. Нелицеприятным видео с URA.RU поделился один из читателей — Максим, который является посетителем спортзала. «Клубу 10 лет, я ходил в него четыре года назад, потом был большой перерыв. Недавно вновь купил абонемент за 50 тысяч и ужаснулся: в душевых плесень, грибок, под раковиной свисает паутина. И вишенка на торте: таракан в кафе фитнес-клуба, куда я после тренировки зашел перекусить», — рассказал Максим. На изумление клиента работник кафе пояснил, что таракан «приполз из их же бассейна». «Клуб позиционирует себя как премиум класса. Какие тараканы, какая плесень, ребят, ну вы шутите?» — возмущается екатеринбуржец. По его словам, ранее клуб пользовался большой популярностью у известных горожан. По неподтвержденной информации, его посещали свердловский министр образования Юрий Биктуганов, бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, звезда «Дома-2» Варвара Черных, шоумен Илья Хомутов, блогеры-миллионники и другие личности. «Но сейчас клуб явно подустал и нуждается в реновации. Хотя в него по-прежнему ходят серьезные обеспеченные люди, бизнесмены, приезжают на дорогих тачках», — добавил Максим. За комментарием корреспондент обратился в сам клуб. Сотрудники екатеринбургского зала отказались прокомментировать жалобу их клиента, порекомендовав обратиться на линию качества сети World Class в Москву. Там, в свою очередь, переадресовали обратно в клуб на Красноармейской, где ответ на вопрос получен не был. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Клиентов элитного екатеринбургского фитнес-клуба World Class на улице Красноармейская шокировали плесень, паутина и тараканы, которых они заметили в кафе и в душевой. Нелицеприятным видео с URA.RU поделился один из читателей — Максим, который является посетителем спортзала. «Клубу 10 лет, я ходил в него четыре года назад, потом был большой перерыв. Недавно вновь купил абонемент за 50 тысяч и ужаснулся: в душевых плесень, грибок, под раковиной свисает паутина. И вишенка на торте: таракан в кафе фитнес-клуба, куда я после тренировки зашел перекусить», — рассказал Максим. На изумление клиента работник кафе пояснил, что таракан «приполз из их же бассейна». «Клуб позиционирует себя как премиум класса. Какие тараканы, какая плесень, ребят, ну вы шутите?» — возмущается екатеринбуржец. По его словам, ранее клуб пользовался большой популярностью у известных горожан. По неподтвержденной информации, его посещали свердловский министр образования Юрий Биктуганов, бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, звезда «Дома-2» Варвара Черных, шоумен Илья Хомутов, блогеры-миллионники и другие личности. «Но сейчас клуб явно подустал и нуждается в реновации. Хотя в него по-прежнему ходят серьезные обеспеченные люди, бизнесмены, приезжают на дорогих тачках», — добавил Максим. За комментарием корреспондент обратился в сам клуб. Сотрудники екатеринбургского зала отказались прокомментировать жалобу их клиента, порекомендовав обратиться на линию качества сети World Class в Москву. Там, в свою очередь, переадресовали обратно в клуб на Красноармейской, где ответ на вопрос получен не был.