В Челябинске нашли расчлененный труп мужчины

Тело мужчины нашли возле жилого дома
В Металлургическом районе Челябинска нашли расчлененный труп мужчины. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, сейчас специалисты пытаются выяснить его личность.
«Части тела были найдены возле дома №41 по улице 50-летия ВЛКСМ. Предварительно, смерть носит насильственный характер», — рассказал источник.
По данным URA.RU, сейчас специалисты работают над установлением личности погибшего мужчины. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).
URA.RU пыталось связаться с пресс-службой СКР по региону. Там на звонок не ответили.
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