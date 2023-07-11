В Челябинске нашли расчлененный труп мужчины

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Тело мужчины нашли возле жилого дома Фото:

В Металлургическом районе Челябинска нашли расчлененный труп мужчины. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, сейчас специалисты пытаются выяснить его личность.

«Части тела были найдены возле дома №41 по улице 50-летия ВЛКСМ. Предварительно, смерть носит насильственный характер», — рассказал источник.

По данным URA.RU, сейчас специалисты работают над установлением личности погибшего мужчины. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

URA.RU пыталось связаться с пресс-службой СКР по региону. Там на звонок не ответили.

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В Металлургическом районе Челябинска нашли расчлененный труп мужчины. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, сейчас специалисты пытаются выяснить его личность. «Части тела были найдены возле дома №41 по улице 50-летия ВЛКСМ. Предварительно, смерть носит насильственный характер», — рассказал источник. По данным URA.RU, сейчас специалисты работают над установлением личности погибшего мужчины. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). URA.RU пыталось связаться с пресс-службой СКР по региону. Там на звонок не ответили.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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