В Челябинске нашли расчлененный труп мужчины

11 июля 2023 в 12:40 Размер текста - 17 +

Тело мужчины нашли возле жилого дома Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Металлургическом районе Челябинска нашли расчлененный труп мужчины. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, сейчас специалисты пытаются выяснить его личность. «Части тела были найдены возле дома №41 по улице 50-летия ВЛКСМ. Предварительно, смерть носит насильственный характер», — рассказал источник. По данным URA.RU, сейчас специалисты работают над установлением личности погибшего мужчины. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). URA.RU пыталось связаться с пресс-службой СКР по региону. Там на звонок не ответили.

В Металлургическом районе Челябинска нашли расчлененный труп мужчины. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, сейчас специалисты пытаются выяснить его личность. «Части тела были найдены возле дома №41 по улице 50-летия ВЛКСМ. Предварительно, смерть носит насильственный характер», — рассказал источник. По данным URA.RU, сейчас специалисты работают над установлением личности погибшего мужчины. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). URA.RU пыталось связаться с пресс-службой СКР по региону. Там на звонок не ответили.