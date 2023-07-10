Директор депстроя ХМАО возглавил совет директоров энергетической компании

11 июля 2023 в 23:59 Размер текста - 17 +

Решение было принято на заседание 11 июля Фото: Сергей Русанов © URA.RU В ХМАО директор департамента строительства, ЖКХ и энергетики Матвей Каров возглавил Совет директоров энергетической компании АО «ЮРЭСК». Об этом сообщили на официальном telegram-канале департамента. «На заседание было принято решение о назначение Матвея Карова в Совет директоров энергетической компании АО „ЮРЭСК“. Решение было закреплено протоколом № 55/2023 от 11 июля этого года», — сообщает департамент в официальном telegram-канале. Там отметили, что теперь заместителем председателя Совета директоров АО «ЮРЭСК» назначили начальника отдела развития энергетики и энергосбережения Депстроя и ЖКК Югры Юрий Шеногин. Ранее URA.RU писало, что Матвей Каров пришел в окружное правительство с поста генерального директора компании АО «ЮРЭСК». Его предшественник Невоструев был отправлен в отставку за неэффективную работу департамента строительства и ЖКХ после слияния ведомств в 2022 году.

В ХМАО директор департамента строительства, ЖКХ и энергетики Матвей Каров возглавил Совет директоров энергетической компании АО «ЮРЭСК». Об этом сообщили на официальном telegram-канале департамента. «На заседание было принято решение о назначение Матвея Карова в Совет директоров энергетической компании АО „ЮРЭСК“. Решение было закреплено протоколом № 55/2023 от 11 июля этого года», — сообщает департамент в официальном telegram-канале. Там отметили, что теперь заместителем председателя Совета директоров АО «ЮРЭСК» назначили начальника отдела развития энергетики и энергосбережения Депстроя и ЖКК Югры Юрий Шеногин. Ранее URA.RU писало, что Матвей Каров пришел в окружное правительство с поста генерального директора компании АО «ЮРЭСК». Его предшественник Невоструев был отправлен в отставку за неэффективную работу департамента строительства и ЖКХ после слияния ведомств в 2022 году.