Володин посоветовал Байдену заняться своим здоровьем

Володин: спокойствие в мире наступит после лечения Байдена
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Организационное собрание фракции политической партии "Единая Россия". Москва, володин вячеслав
Вячеслав Володин призвал Джо Байдена заняться своим здоровьем Фото:

Президенту США Джо Байдену следует заняться своим здоровьем. После его лечения в мире наступит спокойствие. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин во время пленарного заседания.

«Правильно будет заняться ему своим здоровьем. Надо всем лучшим специалистам из разных стран оказать ему помощь. Спокойствие придет тогда во все государства, мир наступит», — заявил Вячеслав Володин, его слова приводит telegram-канал «ВЫ СЛУШАЛИ МАЯК». Он отметил, что Байден мучается. Медицинская помощь президенту США была бы гуманным решением, заключил Володин.

Ранее медицинский советник Белого дома при Джордже Буше-младшем Джонатан Рейнер предложил Байдену пользоваться тростью, чтобы меньше падать. Он отметил, что такое решение может не понравится Байдену.

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Президенту США Джо Байдену следует заняться своим здоровьем. После его лечения в мире наступит спокойствие. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин во время пленарного заседания. «Правильно будет заняться ему своим здоровьем. Надо всем лучшим специалистам из разных стран оказать ему помощь. Спокойствие придет тогда во все государства, мир наступит», — заявил Вячеслав Володин, его слова приводит telegram-канал «ВЫ СЛУШАЛИ МАЯК». Он отметил, что Байден мучается. Медицинская помощь президенту США была бы гуманным решением, заключил Володин. Ранее медицинский советник Белого дома при Джордже Буше-младшем Джонатан Рейнер предложил Байдену пользоваться тростью, чтобы меньше падать. Он отметил, что такое решение может не понравится Байдену.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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