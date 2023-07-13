В Екатеринбурге из дома на Краснолесье выпал ребенок. Фото

13 июля 2023 в 15:55 Размер текста - 17 +

Малыша спасали в реанимации Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Ребенок выпал с седьмого этажа дома по улице Краснолесья, 141 в Екатеринбурге. Его госпитализировали, сообщают очевидцы в соцсетях. «Около 9:00 утра [13 июля] на Краснолесья, 141 выпал ребенок с седьмого этажа. Малышу оказывали помощь в машине реанимации, затем машина уехала со включенными мигалками», — поделилась подписчица telegram-канала «Академический новости Екатеринбург». Сообщение о происшествии поступило в отдел полиции № 8 утром 13 июля. «На место незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа территориального ОВД. Полиция устанавливает все обстоятельства инцидента, опрашивает очевидцев», — рассказали агентству в отделении по связям со СМИ городского УМВД. Это уже третий случай падение детей из окон за месяц. В полиции призывают екатеринбуржцев быть внимательными, так как именно потеря бдительности со стороны родителей зачастую является причиной трагедий, и не надеяться на москитные сетки, которые только создают видимость барьера. И напоминают о правилах безопасности: не оставлять детей без присмотра, использовать на окнах блокираторы, не открывать окна и двери балконов в присутствии детей, не ставить мебель возле окон, по которому ребенок может взобраться на подоконник, а также проводить с детьми профилактические беседы. Ранее стало известно, что годовалый ребенок выпал из окна пятого этажа на улице Титова, 25. В качестве версии рассматривалось то, что ребенка могли выкинуть родители, которых соседи охарактеризовали как неблагополучных. Позже появилась информация о том, что отец и мать крепко спали, будучи пьяными. По предварительным данным, ребенок выпал из окна Фото: telegram-канал «Академический район Екатеринбург» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Ребенок выпал с седьмого этажа дома по улице Краснолесья, 141 в Екатеринбурге. Его госпитализировали, сообщают очевидцы в соцсетях. «Около 9:00 утра [13 июля] на Краснолесья, 141 выпал ребенок с седьмого этажа. Малышу оказывали помощь в машине реанимации, затем машина уехала со включенными мигалками», — поделилась подписчица telegram-канала «Академический новости Екатеринбург». Сообщение о происшествии поступило в отдел полиции № 8 утром 13 июля. «На место незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа территориального ОВД. Полиция устанавливает все обстоятельства инцидента, опрашивает очевидцев», — рассказали агентству в отделении по связям со СМИ городского УМВД. Это уже третий случай падение детей из окон за месяц. В полиции призывают екатеринбуржцев быть внимательными, так как именно потеря бдительности со стороны родителей зачастую является причиной трагедий, и не надеяться на москитные сетки, которые только создают видимость барьера. И напоминают о правилах безопасности: не оставлять детей без присмотра, использовать на окнах блокираторы, не открывать окна и двери балконов в присутствии детей, не ставить мебель возле окон, по которому ребенок может взобраться на подоконник, а также проводить с детьми профилактические беседы. Ранее стало известно, что годовалый ребенок выпал из окна пятого этажа на улице Титова, 25. В качестве версии рассматривалось то, что ребенка могли выкинуть родители, которых соседи охарактеризовали как неблагополучных. Позже появилась информация о том, что отец и мать крепко спали, будучи пьяными.