В Екатеринбурге из дома на Краснолесье выпал ребенок. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды Екатеринбурга, реанимация, машина скорой помощи
Малыша спасали в реанимации Фото:

Ребенок выпал с седьмого этажа дома по улице Краснолесья, 141 в Екатеринбурге. Его госпитализировали, сообщают очевидцы в соцсетях.

«Около 9:00 утра [13 июля] на Краснолесья, 141 выпал ребенок с седьмого этажа. Малышу оказывали помощь в машине реанимации, затем машина уехала со включенными мигалками», — поделилась подписчица telegram-канала «Академический новости Екатеринбург».

Сообщение о происшествии поступило в отдел полиции № 8 утром 13 июля. «На место незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа территориального ОВД. Полиция устанавливает все обстоятельства инцидента, опрашивает очевидцев», — рассказали агентству в отделении по связям со СМИ городского УМВД.

Это уже третий случай падение детей из окон за месяц. В полиции призывают екатеринбуржцев быть внимательными, так как именно потеря бдительности со стороны родителей зачастую является причиной трагедий, и не надеяться на москитные сетки, которые только создают видимость барьера. И напоминают о правилах безопасности: не оставлять детей без присмотра, использовать на окнах блокираторы, не открывать окна и двери балконов в присутствии детей, не ставить мебель возле окон, по которому ребенок может взобраться на подоконник, а также проводить с детьми профилактические беседы.

Ранее стало известно, что годовалый ребенок выпал из окна пятого этажа на улице Титова, 25. В качестве версии рассматривалось то, что ребенка могли выкинуть родители, которых соседи охарактеризовали как неблагополучных. Позже появилась информация о том, что отец и мать крепко спали, будучи пьяными.

По предварительным данным, ребенок выпал из окна
По предварительным данным, ребенок выпал из окна
Фото:
Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Ребенок выпал с седьмого этажа дома по улице Краснолесья, 141 в Екатеринбурге. Его госпитализировали, сообщают очевидцы в соцсетях. «Около 9:00 утра [13 июля] на Краснолесья, 141 выпал ребенок с седьмого этажа. Малышу оказывали помощь в машине реанимации, затем машина уехала со включенными мигалками», — поделилась подписчица telegram-канала «Академический новости Екатеринбург». Сообщение о происшествии поступило в отдел полиции № 8 утром 13 июля. «На место незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа территориального ОВД. Полиция устанавливает все обстоятельства инцидента, опрашивает очевидцев», — рассказали агентству в отделении по связям со СМИ городского УМВД. Это уже третий случай падение детей из окон за месяц. В полиции призывают екатеринбуржцев быть внимательными, так как именно потеря бдительности со стороны родителей зачастую является причиной трагедий, и не надеяться на москитные сетки, которые только создают видимость барьера. И напоминают о правилах безопасности: не оставлять детей без присмотра, использовать на окнах блокираторы, не открывать окна и двери балконов в присутствии детей, не ставить мебель возле окон, по которому ребенок может взобраться на подоконник, а также проводить с детьми профилактические беседы. Ранее стало известно, что годовалый ребенок выпал из окна пятого этажа на улице Титова, 25. В качестве версии рассматривалось то, что ребенка могли выкинуть родители, которых соседи охарактеризовали как неблагополучных. Позже появилась информация о том, что отец и мать крепко спали, будучи пьяными.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...