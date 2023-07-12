12 июля 2023

В Перми поставят спектакль, который закончится только по команде режиссера

Пермяки станут участниками спектакля «Пока все дома», у которого нет строгого сценария и хронометража
© Служба новостей «URA.RU»
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Закулисье академического Театра-Театра. Пермь , сцена, театр-театр
На сцену предстоит выйти и зрителям Фото:

В Перми театральная компания «немхат» поставит партиципаторный спектакль «Пока все дома». Его полноценными участниками станут зрители, а хронометража у перформанса нет. Как говорят авторы, спектакль закончится, когда скажет режиссер.

«У спектакля нет установленного хронометража, он закончится тогда, когда скажет режиссер», — говорится на платформе сервиса регистрации билетов. Актеры во время шоу исполнят роль хозяев, а зрители гостей. За одним столом они будут общаться на различные темы.

Концептмейкером спектакля «Пока все дома» выступил основатель студии «немхат», куратор фестиваля «Пермское море» Александр Шумилин, а режиссером Дарина Чиркова. Перформанс пройдет 16 июля в частной филармонии «Триумф». Регистрация участников откроется 14 июля.

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В Перми театральная компания «немхат» поставит партиципаторный спектакль «Пока все дома». Его полноценными участниками станут зрители, а хронометража у перформанса нет. Как говорят авторы, спектакль закончится, когда скажет режиссер. «У спектакля нет установленного хронометража, он закончится тогда, когда скажет режиссер», — говорится на платформе сервиса регистрации билетов. Актеры во время шоу исполнят роль хозяев, а зрители гостей. За одним столом они будут общаться на различные темы. Концептмейкером спектакля «Пока все дома» выступил основатель студии «немхат», куратор фестиваля «Пермское море» Александр Шумилин, а режиссером Дарина Чиркова. Перформанс пройдет 16 июля в частной филармонии «Триумф». Регистрация участников откроется 14 июля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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