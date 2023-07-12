В Перми поставят спектакль, который закончится только по команде режиссера Пермяки станут участниками спектакля «Пока все дома», у которого нет строгого сценария и хронометража 13 июля 2023 в 17:03 Размер текста - 17 + На сцену предстоит выйти и зрителям Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU В Перми театральная компания «немхат» поставит партиципаторный спектакль «Пока все дома». Его полноценными участниками станут зрители, а хронометража у перформанса нет. Как говорят авторы, спектакль закончится, когда скажет режиссер. «У спектакля нет установленного хронометража, он закончится тогда, когда скажет режиссер», — говорится на платформе сервиса регистрации билетов. Актеры во время шоу исполнят роль хозяев, а зрители гостей. За одним столом они будут общаться на различные темы. Концептмейкером спектакля «Пока все дома» выступил основатель студии «немхат», куратор фестиваля «Пермское море» Александр Шумилин, а режиссером Дарина Чиркова. Перформанс пройдет 16 июля в частной филармонии «Триумф». Регистрация участников откроется 14 июля. В Перми театральная компания «немхат» поставит партиципаторный спектакль «Пока все дома». Его полноценными участниками станут зрители, а хронометража у перформанса нет. Как говорят авторы, спектакль закончится, когда скажет режиссер. «У спектакля нет установленного хронометража, он закончится тогда, когда скажет режиссер», — говорится на платформе сервиса регистрации билетов. Актеры во время шоу исполнят роль хозяев, а зрители гостей. За одним столом они будут общаться на различные темы. Концептмейкером спектакля «Пока все дома» выступил основатель студии «немхат», куратор фестиваля «Пермское море» Александр Шумилин, а режиссером Дарина Чиркова. Перформанс пройдет 16 июля в частной филармонии «Триумф». Регистрация участников откроется 14 июля. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям