В Перми в пандемию COVID-19 медикам закупили опасные средства защиты

14 июля 2023 в 18:31 Размер текста - 17 +

Медицинские шапочки могли нести опасность для врачей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 В Перми для больниц в 2020—2021 годах закупили медицинские шапочки на 2,3 млн рублей. Как выяснилось, документы на эти средства защиты были фальсифицированы, а сама продукция могла представлять угрозу здоровью и даже жизни как медиков, так и пациентов. Сегодня, 14 июля, следователи сообщили о возбуждении уголовных дел. «В Перми возбуждены уголовные дела о превышении должностных полномочий и по факту сбыта незарегистрированных медицинских изделий. Указанные медицинские изделия, использование которых могло представлять угрозу жизни и здоровью граждан и медицинских работников, из оборота были изъяты», — отмечается на сайте СУ СКР по Пермскому краю. Дело о превышении должностных полномочий возбуждено в отношении директора одного из государственных казенных учреждений Пермского края, говорят следователи. Она должна была организовать экспертизу поставленного товара, но «самоустранилась от осуществления приемки медицинских изделий и не организовала надлежащую процедуру их приема». В итоге на бюджетные 2,3 млн рублей были закуплены опасные средства защиты. По данным источников «Коммерсант-Прикамье», речь может идти о директоре ГКУ ПК «Финансово-хозяйственное управление» Марине Баровой. Обновлено: прокуратура Пермского края подтвердила, что закупкой фальсифицированной продукции занималось ГКУ Пермского края «Финансово-хозяйственное управление». Ведомство закупило более 1,3 млн штук медицинских шапочек. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Перми для больниц в 2020—2021 годах закупили медицинские шапочки на 2,3 млн рублей. Как выяснилось, документы на эти средства защиты были фальсифицированы, а сама продукция могла представлять угрозу здоровью и даже жизни как медиков, так и пациентов. Сегодня, 14 июля, следователи сообщили о возбуждении уголовных дел. «В Перми возбуждены уголовные дела о превышении должностных полномочий и по факту сбыта незарегистрированных медицинских изделий. Указанные медицинские изделия, использование которых могло представлять угрозу жизни и здоровью граждан и медицинских работников, из оборота были изъяты», — отмечается на сайте СУ СКР по Пермскому краю. Дело о превышении должностных полномочий возбуждено в отношении директора одного из государственных казенных учреждений Пермского края, говорят следователи. Она должна была организовать экспертизу поставленного товара, но «самоустранилась от осуществления приемки медицинских изделий и не организовала надлежащую процедуру их приема». В итоге на бюджетные 2,3 млн рублей были закуплены опасные средства защиты. По данным источников «Коммерсант-Прикамье», речь может идти о директоре ГКУ ПК «Финансово-хозяйственное управление» Марине Баровой. Обновлено: прокуратура Пермского края подтвердила, что закупкой фальсифицированной продукции занималось ГКУ Пермского края «Финансово-хозяйственное управление». Ведомство закупило более 1,3 млн штук медицинских шапочек.