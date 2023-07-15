15 июля 2023

Азербайджан раскритиковал позицию МИД РФ по Карабаху

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды Степанакерта и Шуши. Нагорный Карабах, нагорный карабах
Накануне МИД РФ призвал Баку предоставить гарантии безопасности армянам в Карабахе Фото:

Представителей МИД Азербайджана удивил призыв МИД России разблокировать Лачинский коридор (шестикилометровый горный коридор, соединяющий Армению и Нагорный Карабах — прим. URA.RU). Так, в Баку оказались недовольны тем, что Россия признает территориальную целостность Азербайджана, в связи с чем считают заявление МИД России некорректным.

«Заявление МИД Российской Федерации […] вызывает недоумение и разочарование», — говорится в пресс-релизе внешнеполитического ведомства Азербайджана. По мнению его представителей, заявление якобы не соответствует содержанию Декларации о союзническом взаимодействии между Азербайджаном и Россией, а также тому, о чем ранее говорил президент РФ Владимир Путин.

В документе поясняется, что представители МИД Баку посчитали «недопустимым интерпретацию российским МИД территориальной целостности и суверенитета Азербайджана в контексте факта признания Карабаха составной частью Азербайджана премьер-министром Армении, которая около 30 лет оккупировала азербайджанские территории».

Ранее в МИД РФ выступили с призывом разблокировать Лачинский коридор в Нагорном Карабахе. Отмечалось, что Азербайджан нарушает положение заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года. Для обсуждения мирного договора в МИД предложили организовать трехстороннюю встречу министров иностранных дел Армении и Азербайджана.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Представителей МИД Азербайджана удивил призыв МИД России разблокировать Лачинский коридор (шестикилометровый горный коридор, соединяющий Армению и Нагорный Карабах — прим. URA.RU). Так, в Баку оказались недовольны тем, что Россия признает территориальную целостность Азербайджана, в связи с чем считают заявление МИД России некорректным. «Заявление МИД Российской Федерации […] вызывает недоумение и разочарование», — говорится в пресс-релизе внешнеполитического ведомства Азербайджана. По мнению его представителей, заявление якобы не соответствует содержанию Декларации о союзническом взаимодействии между Азербайджаном и Россией, а также тому, о чем ранее говорил президент РФ Владимир Путин. В документе поясняется, что представители МИД Баку посчитали «недопустимым интерпретацию российским МИД территориальной целостности и суверенитета Азербайджана в контексте факта признания Карабаха составной частью Азербайджана премьер-министром Армении, которая около 30 лет оккупировала азербайджанские территории». Ранее в МИД РФ выступили с призывом разблокировать Лачинский коридор в Нагорном Карабахе. Отмечалось, что Азербайджан нарушает положение заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года. Для обсуждения мирного договора в МИД предложили организовать трехстороннюю встречу министров иностранных дел Армении и Азербайджана.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...