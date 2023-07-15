Азербайджан раскритиковал позицию МИД РФ по Карабаху

16 июля 2023 в 04:49 Размер текста - 17 +

Накануне МИД РФ призвал Баку предоставить гарантии безопасности армянам в Карабахе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Представителей МИД Азербайджана удивил призыв МИД России разблокировать Лачинский коридор (шестикилометровый горный коридор, соединяющий Армению и Нагорный Карабах — прим. URA.RU). Так, в Баку оказались недовольны тем, что Россия признает территориальную целостность Азербайджана, в связи с чем считают заявление МИД России некорректным. «Заявление МИД Российской Федерации […] вызывает недоумение и разочарование», — говорится в пресс-релизе внешнеполитического ведомства Азербайджана. По мнению его представителей, заявление якобы не соответствует содержанию Декларации о союзническом взаимодействии между Азербайджаном и Россией, а также тому, о чем ранее говорил президент РФ Владимир Путин. В документе поясняется, что представители МИД Баку посчитали «недопустимым интерпретацию российским МИД территориальной целостности и суверенитета Азербайджана в контексте факта признания Карабаха составной частью Азербайджана премьер-министром Армении, которая около 30 лет оккупировала азербайджанские территории». Ранее в МИД РФ выступили с призывом разблокировать Лачинский коридор в Нагорном Карабахе. Отмечалось, что Азербайджан нарушает положение заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года. Для обсуждения мирного договора в МИД предложили организовать трехстороннюю встречу министров иностранных дел Армении и Азербайджана. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Представителей МИД Азербайджана удивил призыв МИД России разблокировать Лачинский коридор (шестикилометровый горный коридор, соединяющий Армению и Нагорный Карабах — прим. URA.RU). Так, в Баку оказались недовольны тем, что Россия признает территориальную целостность Азербайджана, в связи с чем считают заявление МИД России некорректным. «Заявление МИД Российской Федерации […] вызывает недоумение и разочарование», — говорится в пресс-релизе внешнеполитического ведомства Азербайджана. По мнению его представителей, заявление якобы не соответствует содержанию Декларации о союзническом взаимодействии между Азербайджаном и Россией, а также тому, о чем ранее говорил президент РФ Владимир Путин. В документе поясняется, что представители МИД Баку посчитали «недопустимым интерпретацию российским МИД территориальной целостности и суверенитета Азербайджана в контексте факта признания Карабаха составной частью Азербайджана премьер-министром Армении, которая около 30 лет оккупировала азербайджанские территории». Ранее в МИД РФ выступили с призывом разблокировать Лачинский коридор в Нагорном Карабахе. Отмечалось, что Азербайджан нарушает положение заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года. Для обсуждения мирного договора в МИД предложили организовать трехстороннюю встречу министров иностранных дел Армении и Азербайджана.