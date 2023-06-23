Россия призвала Азербайджан разблокировать Лачинский коридор в Нагорном Карабахе

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Виды Степанакерта и Шуши. Нагорный Карабах, нагорный карабах
Азербайджан нарушает положение заявления от 9 ноября 2020 года Фото:
новость из сюжета
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Азербайджан должен разблокировать Лачинский коридор в Нагорном Карабахе. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Призываем Баку разблокировать в полном объеме движение по Лачинскому коридору», — говорится в сообщении ведомства. Оно опубликовано в официальном telegram-канале. Отмечается, что Азербайджан нарушает положение заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года.

Захарова подчеркнула, что действия Баку увеличивают напряженность и не нормализуют отношения с Арменией. «Готовы оказывать необходимое консультативное содействие», — отметила она.

Представитель МИД призвала к обеспечению безопасности в районе Лачинского коридора. Россия продолжит заниматься урегулированием ситуации в регионе.

Ранее стало известно, что Армения и Азербайджан не согласовали мирный договор. Его они должны были подписать 1 июня в Кишиневе. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна готова провести «любую операцию» в Нагорном Карабахе, чтобы власти региона сдались.

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Азербайджан должен разблокировать Лачинский коридор в Нагорном Карабахе. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Призываем Баку разблокировать в полном объеме движение по Лачинскому коридору», — говорится в сообщении ведомства. Оно опубликовано в официальном telegram-канале. Отмечается, что Азербайджан нарушает положение заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года. Захарова подчеркнула, что действия Баку увеличивают напряженность и не нормализуют отношения с Арменией. «Готовы оказывать необходимое консультативное содействие», — отметила она. Представитель МИД призвала к обеспечению безопасности в районе Лачинского коридора. Россия продолжит заниматься урегулированием ситуации в регионе. Ранее стало известно, что Армения и Азербайджан не согласовали мирный договор. Его они должны были подписать 1 июня в Кишиневе. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна готова провести «любую операцию» в Нагорном Карабахе, чтобы власти региона сдались.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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