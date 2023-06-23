Россия призвала Азербайджан разблокировать Лачинский коридор в Нагорном Карабахе

23 июня 2023 в 20:15 Размер текста - 17 +

Азербайджан нарушает положение заявления от 9 ноября 2020 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Обострение конфликта в Нагорном Карабахе Азербайджан должен разблокировать Лачинский коридор в Нагорном Карабахе. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Призываем Баку разблокировать в полном объеме движение по Лачинскому коридору», — говорится в сообщении ведомства. Оно опубликовано в официальном telegram-канале . Отмечается, что Азербайджан нарушает положение заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года. Захарова подчеркнула, что действия Баку увеличивают напряженность и не нормализуют отношения с Арменией. «Готовы оказывать необходимое консультативное содействие», — отметила она. Представитель МИД призвала к обеспечению безопасности в районе Лачинского коридора. Россия продолжит заниматься урегулированием ситуации в регионе. Ранее стало известно, что Армения и Азербайджан не согласовали мирный договор. Его они должны были подписать 1 июня в Кишиневе. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна готова провести «любую операцию» в Нагорном Карабахе, чтобы власти региона сдались.

Азербайджан должен разблокировать Лачинский коридор в Нагорном Карабахе. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Призываем Баку разблокировать в полном объеме движение по Лачинскому коридору», — говорится в сообщении ведомства. Оно опубликовано в официальном telegram-канале. Отмечается, что Азербайджан нарушает положение заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года. Захарова подчеркнула, что действия Баку увеличивают напряженность и не нормализуют отношения с Арменией. «Готовы оказывать необходимое консультативное содействие», — отметила она. Представитель МИД призвала к обеспечению безопасности в районе Лачинского коридора. Россия продолжит заниматься урегулированием ситуации в регионе. Ранее стало известно, что Армения и Азербайджан не согласовали мирный договор. Его они должны были подписать 1 июня в Кишиневе. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна готова провести «любую операцию» в Нагорном Карабахе, чтобы власти региона сдались.