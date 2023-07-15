МИД РФ призвал Армению и Азербайджан к немедленному заключению мирного договора

Россия готова организовать трехстороннюю встречу министров иностранных дел Армении и Азербайджана для обсуждения мирного договора. Об этом заявили в МИД РФ.
«Следует незамедлительно приступить к подготовке мирного договора между Баку и Ереваном… Готовы в ближайшее время организовать в Москве трехстороннюю встречу министров иностранных дел для обсуждения путей выполнения договоренностей», — говорится в сообщении МИД РФ, опубликованном в telegram-канале. Там отметили, что готовы обсудить тему согласования мирного договора, с последующим выходом на российско-азербайджано-армянский саммит в Москве для подписания документа.
Ранее Россия призвала Азербайджан разблокировать Лачинский коридор в Нагорном Карабахе. Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что действия Баку увеличивают напряженность с Арменией.
Россия готова организовать трехстороннюю встречу министров иностранных дел Армении и Азербайджана для обсуждения мирного договора. Об этом заявили в МИД РФ. «Следует незамедлительно приступить к подготовке мирного договора между Баку и Ереваном… Готовы в ближайшее время организовать в Москве трехстороннюю встречу министров иностранных дел для обсуждения путей выполнения договоренностей», — говорится в сообщении МИД РФ, опубликованном в telegram-канале. Там отметили, что готовы обсудить тему согласования мирного договора, с последующим выходом на российско-азербайджано-армянский саммит в Москве для подписания документа. Ранее Россия призвала Азербайджан разблокировать Лачинский коридор в Нагорном Карабахе. Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что действия Баку увеличивают напряженность с Арменией.