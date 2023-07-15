МИД РФ призвал Армению и Азербайджан к немедленному заключению мирного договора

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МИД России и Дом Правительства РФ. Москва, министерство иностранных дел рф, мид
В МИД РФ готовы обсудить тему согласования мирного договора Фото:

Россия готова организовать трехстороннюю встречу министров иностранных дел Армении и Азербайджана для обсуждения мирного договора. Об этом заявили в МИД РФ.

«Следует незамедлительно приступить к подготовке мирного договора между Баку и Ереваном… Готовы в ближайшее время организовать в Москве трехстороннюю встречу министров иностранных дел для обсуждения путей выполнения договоренностей», — говорится в сообщении МИД РФ, опубликованном в telegram-канале. Там отметили, что готовы обсудить тему согласования мирного договора, с последующим выходом на российско-азербайджано-армянский саммит в Москве для подписания документа.

Ранее Россия призвала Азербайджан разблокировать Лачинский коридор в Нагорном Карабахе. Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что действия Баку увеличивают напряженность с Арменией.

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Россия готова организовать трехстороннюю встречу министров иностранных дел Армении и Азербайджана для обсуждения мирного договора. Об этом заявили в МИД РФ. «Следует незамедлительно приступить к подготовке мирного договора между Баку и Ереваном… Готовы в ближайшее время организовать в Москве трехстороннюю встречу министров иностранных дел для обсуждения путей выполнения договоренностей», — говорится в сообщении МИД РФ, опубликованном в telegram-канале. Там отметили, что готовы обсудить тему согласования мирного договора, с последующим выходом на российско-азербайджано-армянский саммит в Москве для подписания документа. Ранее Россия призвала Азербайджан разблокировать Лачинский коридор в Нагорном Карабахе. Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что действия Баку увеличивают напряженность с Арменией.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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