Владимира Зеленского не пустили на саммит ЕС и стран Латинской АмерикиФото: Официальный сайт Европарламента
Украину не станут приглашать на саммит Европейский союз — Сообщество латиноамериканских и карибских государств (СЕЛАК). Он пройдет 17—18 июля.
«Хотя украинский президент Владимир Зеленский прямо просил как-то поучаствовать в саммите [председатель Европейского совета] Шарль Мишель пришел к выводу, что лучше его не приглашать», — пишут авторы испанской газеты La Vanguardia. Тем не менее европейские дипломаты выражают уверенность, что Украина примет участие в дискуссии лидеров стран ЕС по вопросам продовольственной безопасности.
Владимир Зеленский заявлял, что Украина готова обеспечить безопасность всей Европы. За несколько недель до начала саммита СЕЛАК, глава правительства Испании Педр Санчес пригласил украинского лидера поучаствовать в саммите стран Латинской Америки. Но другие территориальные лидеры оказались против. По мнению заместителя председателя комиссии по внешней политике венесуэльского парламента Илении Карраско, участие Зеленского на саммите — неуместно, передает MK.RU.
Украину не станут приглашать на саммит Европейский союз — Сообщество латиноамериканских и карибских государств (СЕЛАК). Он пройдет 17—18 июля. «Хотя украинский президент Владимир Зеленский прямо просил как-то поучаствовать в саммите [председатель Европейского совета] Шарль Мишель пришел к выводу, что лучше его не приглашать», — пишут авторы испанской газеты La Vanguardia. Тем не менее европейские дипломаты выражают уверенность, что Украина примет участие в дискуссии лидеров стран ЕС по вопросам продовольственной безопасности. Владимир Зеленский заявлял, что Украина готова обеспечить безопасность всей Европы. За несколько недель до начала саммита СЕЛАК, глава правительства Испании Педр Санчес пригласил украинского лидера поучаствовать в саммите стран Латинской Америки. Но другие территориальные лидеры оказались против. По мнению заместителя председателя комиссии по внешней политике венесуэльского парламента Илении Карраско, участие Зеленского на саммите — неуместно, передает MK.RU.