Кремль пока не готов признать киевский режим преступным

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Большая пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий
Мне неизвестно, чтобы идея получила развитие в нашем парламенте, заявил Песков Фото:

Идея о признании киевского режима преступным, ранее предложенная бывшим председателем правительства России Сергеем Степаншиным, была адресована депутатам и пока не была рассмотрена. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.

«В СМИ проходила информация на этот счет. Мне неизвестно, чтобы идея получила развитие в нашем парламенте, не могу сказать позиции на этот счет. Эта идея изначально была адресована нашим депутатам пока она не была рассмотрена», — сказал Песков. Он добавил, что не берется давать оценки, поскольку это требует юридической проработки.

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Идея о признании киевского режима преступным, ранее предложенная бывшим председателем правительства России Сергеем Степаншиным, была адресована депутатам и пока не была рассмотрена. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «В СМИ проходила информация на этот счет. Мне неизвестно, чтобы идея получила развитие в нашем парламенте, не могу сказать позиции на этот счет. Эта идея изначально была адресована нашим депутатам пока она не была рассмотрена», — сказал Песков. Он добавил, что не берется давать оценки, поскольку это требует юридической проработки.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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