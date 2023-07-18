Кремль пока не готов признать киевский режим преступным

Мне неизвестно, чтобы идея получила развитие в нашем парламенте, заявил Песков
Идея о признании киевского режима преступным, ранее предложенная бывшим председателем правительства России Сергеем Степаншиным, была адресована депутатам и пока не была рассмотрена. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.
«В СМИ проходила информация на этот счет. Мне неизвестно, чтобы идея получила развитие в нашем парламенте, не могу сказать позиции на этот счет. Эта идея изначально была адресована нашим депутатам пока она не была рассмотрена», — сказал Песков. Он добавил, что не берется давать оценки, поскольку это требует юридической проработки.
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