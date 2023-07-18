18 июля 2023

Прокуратура взяла на контроль задержку рейса Екатеринбург — Стамбул

© Служба новостей «URA.RU»
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Работа аэропорта Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, кольцово, аэрофлот, самолет
Транспортная прокуратура Свердловской области осуществляет контроль задержки рейса Екатеринбург — Стамбул Фото:

Свердловской транспортной прокуратурой осуществляется контроль за выполнением воздушных перевозок авиарейса Екатеринбург — Стамбул (Турция), который задержан на девять часов. Об этом сообщает ведомство в своем официальном telegram-канале.

«В аэропорту Кольцово произошла задержка рейса SU-630 по маршруту Екатеринбург — Стамбул авиакомпании „Аэрофлот“. Планируемое время вылета 19 часов 10 минут 19.07.2023. На рейс ожидается 91 пассажир. Причина задержки авиарейса — позднее прибытие лайнера. Транспортным прокурором с целью недопущения нарушений прав пассажиров осуществляется последовательный и непрерывный контроль за оказанием услуг», — сказано в сообщении ведомства.

Ранее URA.RU сообщало о том, что в уральской столице почти на 12 часов задержан рейс в Стамбул. Перелет совершает «Аэрофлот».

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Свердловской транспортной прокуратурой осуществляется контроль за выполнением воздушных перевозок авиарейса Екатеринбург — Стамбул (Турция), который задержан на девять часов. Об этом сообщает ведомство в своем официальном telegram-канале. «В аэропорту Кольцово произошла задержка рейса SU-630 по маршруту Екатеринбург — Стамбул авиакомпании „Аэрофлот“. Планируемое время вылета 19 часов 10 минут 19.07.2023. На рейс ожидается 91 пассажир. Причина задержки авиарейса — позднее прибытие лайнера. Транспортным прокурором с целью недопущения нарушений прав пассажиров осуществляется последовательный и непрерывный контроль за оказанием услуг», — сказано в сообщении ведомства. Ранее URA.RU сообщало о том, что в уральской столице почти на 12 часов задержан рейс в Стамбул. Перелет совершает «Аэрофлот».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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