Прокуратура взяла на контроль задержку рейса Екатеринбург — Стамбул

Свердловской транспортной прокуратурой осуществляется контроль за выполнением воздушных перевозок авиарейса Екатеринбург — Стамбул (Турция), который задержан на девять часов. Об этом сообщает ведомство в своем официальном telegram-канале.
«В аэропорту Кольцово произошла задержка рейса SU-630 по маршруту Екатеринбург — Стамбул авиакомпании „Аэрофлот“. Планируемое время вылета 19 часов 10 минут 19.07.2023. На рейс ожидается 91 пассажир. Причина задержки авиарейса — позднее прибытие лайнера. Транспортным прокурором с целью недопущения нарушений прав пассажиров осуществляется последовательный и непрерывный контроль за оказанием услуг», — сказано в сообщении ведомства.
Ранее URA.RU сообщало о том, что в уральской столице почти на 12 часов задержан рейс в Стамбул. Перелет совершает «Аэрофлот».
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