18 июля 2023

Сотня школьников из новых территорий РФ приехала в Пермь

© Служба новостей «URA.RU»
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Дети из ДНР. Курган , чемоданы, переезд
Ребята приехали в Пермь отдыхать и получать знания Фото:

В Перми стартовал новый сезон проекта «Университетские смены». Около ста подростков приехали в город из новых территорий России. Здесь на базе педагогического университета для них подготовили образовательную и культурную программу. Встречали гостей на железнодорожном вокзале министр образования Прикамья Раиса Кассина, ректор ПГГПУ Константин Егоров и депутат Госдумы Ирина Ивенских.

«Сегодня ранним утром с Раисой Кассиной, Константином Егоровым и большой командой любимого Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета встретили участников летних „Университетских смен“ 2023 года. Для 99 школьников с 7 по 11 класс из 7 городов новых территорий нашей страны подготовлена отличная образовательная и туристическая программа», — написала Ивенских в соцсети «ВКонтакте».

Как сообщается в telegram-канале проекта «Университетские смены», ребята пробудут в Перми до 29 июля. Жить они будут в одном из общежитий педуниверситета.

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В Перми стартовал новый сезон проекта «Университетские смены». Около ста подростков приехали в город из новых территорий России. Здесь на базе педагогического университета для них подготовили образовательную и культурную программу. Встречали гостей на железнодорожном вокзале министр образования Прикамья Раиса Кассина, ректор ПГГПУ Константин Егоров и депутат Госдумы Ирина Ивенских. «Сегодня ранним утром с Раисой Кассиной, Константином Егоровым и большой командой любимого Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета встретили участников летних „Университетских смен“ 2023 года. Для 99 школьников с 7 по 11 класс из 7 городов новых территорий нашей страны подготовлена отличная образовательная и туристическая программа», — написала Ивенских в соцсети «ВКонтакте». Как сообщается в telegram-канале проекта «Университетские смены», ребята пробудут в Перми до 29 июля. Жить они будут в одном из общежитий педуниверситета.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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