Сотня школьников из новых территорий РФ приехала в Пермь

В Перми стартовал новый сезон проекта «Университетские смены». Около ста подростков приехали в город из новых территорий России. Здесь на базе педагогического университета для них подготовили образовательную и культурную программу. Встречали гостей на железнодорожном вокзале министр образования Прикамья Раиса Кассина, ректор ПГГПУ Константин Егоров и депутат Госдумы Ирина Ивенских.
«Сегодня ранним утром с Раисой Кассиной, Константином Егоровым и большой командой любимого Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета встретили участников летних „Университетских смен“ 2023 года. Для 99 школьников с 7 по 11 класс из 7 городов новых территорий нашей страны подготовлена отличная образовательная и туристическая программа», — написала Ивенских в соцсети «ВКонтакте».
Как сообщается в telegram-канале проекта «Университетские смены», ребята пробудут в Перми до 29 июля. Жить они будут в одном из общежитий педуниверситета.
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