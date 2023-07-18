Сотня школьников из новых территорий РФ приехала в Пермь

19 июля 2023 в 10:33 Размер текста - 17 +

Ребята приехали в Пермь отдыхать и получать знания Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Перми стартовал новый сезон проекта «Университетские смены». Около ста подростков приехали в город из новых территорий России. Здесь на базе педагогического университета для них подготовили образовательную и культурную программу. Встречали гостей на железнодорожном вокзале министр образования Прикамья Раиса Кассина, ректор ПГГПУ Константин Егоров и депутат Госдумы Ирина Ивенских. «Сегодня ранним утром с Раисой Кассиной, Константином Егоровым и большой командой любимого Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета встретили участников летних „Университетских смен“ 2023 года. Для 99 школьников с 7 по 11 класс из 7 городов новых территорий нашей страны подготовлена отличная образовательная и туристическая программа», — написала Ивенских в соцсети «ВКонтакте». Как сообщается в telegram-канале проекта «Университетские смены», ребята пробудут в Перми до 29 июля. Жить они будут в одном из общежитий педуниверситета.

В Перми стартовал новый сезон проекта «Университетские смены». Около ста подростков приехали в город из новых территорий России. Здесь на базе педагогического университета для них подготовили образовательную и культурную программу. Встречали гостей на железнодорожном вокзале министр образования Прикамья Раиса Кассина, ректор ПГГПУ Константин Егоров и депутат Госдумы Ирина Ивенских. «Сегодня ранним утром с Раисой Кассиной, Константином Егоровым и большой командой любимого Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета встретили участников летних „Университетских смен“ 2023 года. Для 99 школьников с 7 по 11 класс из 7 городов новых территорий нашей страны подготовлена отличная образовательная и туристическая программа», — написала Ивенских в соцсети «ВКонтакте». Как сообщается в telegram-канале проекта «Университетские смены», ребята пробудут в Перми до 29 июля. Жить они будут в одном из общежитий педуниверситета.