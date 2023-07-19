Жителей Челябинска задержали с запрещенными грибами

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Мужчины сами выращивали и употребляли галлюциногенные грибы, излишки сбывали Фото:

В Челябинске задержали мужчин, которые сами употребляли и выращивали наркотики, в том числе галлюциногенные грибы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. Изъято 45 кустов конопли, больше килограмма марихуаны и галлюциногенные грибы

«Задержаны двое жителей областного центра, 1985 и 1986 годов рождения. Изъято 45 кустов конопли, больше килограмма марихуаны и галлюциногенные грибы», — сообщили в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что мужчины сами употребляли выращенные наркотики, а излишки продавали. На двоих задержанных были возбуждены уголовные дела.

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В Челябинске задержали мужчин, которые сами употребляли и выращивали наркотики, в том числе галлюциногенные грибы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. Изъято 45 кустов конопли, больше килограмма марихуаны и галлюциногенные грибы «Задержаны двое жителей областного центра, 1985 и 1986 годов рождения. Изъято 45 кустов конопли, больше килограмма марихуаны и галлюциногенные грибы», — сообщили в пресс-службе. В ведомстве отметили, что мужчины сами употребляли выращенные наркотики, а излишки продавали. На двоих задержанных были возбуждены уголовные дела.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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