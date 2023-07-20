Shot: беспилотник упал на крышу детского лагеря в Новой Москве

Квадрокоптер обнаружили на детской площадке на базе отдыха в поселении Вороновское Троицкого административного округа
Беспилотник упал на крышу детского лагеря «Солнечный городок» в Новой Москве. По данным telegram-канала Shot эвакуировано 80 детей. На месте работают экстренные службы. Telegram-канал Mash пишет, что беспилотников было два — второй упал на территорию Центра реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий.
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