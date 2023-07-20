20 июля 2023

Shot: беспилотник упал на крышу детского лагеря в Новой Москве

© Служба новостей «URA.RU»
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Квадрокоптер обнаружили на детской площадке на базе отдыха в поселении Вороновское Троицкого административного округа Фото:

Беспилотник упал на крышу детского лагеря «Солнечный городок» в Новой Москве. По данным telegram-канала Shot эвакуировано 80 детей. На месте работают экстренные службы. Telegram-канал Mash пишет, что беспилотников было два — второй упал на территорию Центра реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий.

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Беспилотник упал на крышу детского лагеря «Солнечный городок» в Новой Москве. По данным telegram-канала Shot эвакуировано 80 детей. На месте работают экстренные службы. Telegram-канал Mash пишет, что беспилотников было два — второй упал на территорию Центра реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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