Слуцкий ответил на угрозу Зеленского о «нейтрализации» Крымского моста Слуцкий спрогнозировал действия Зеленского после угроз по Крымскому мосту 22 июля 2023 в 03:13 Размер текста - 17 + За атакой на Крымский мост последуют провокации на ЗАЭС, полагает Слуцкий Фото: Официальный сайт «Крымский мост» новость из сюжета Взрыв на Крымском мосту После угроз «нейтрализовать» Крымский мост президент Украины Владимир Зеленский захочет совершить диверсию на Запорожской АЭС. Такое предположение сделал лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. «Крымский мост является для Киева военной целью, которая должна быть „нейтрализована“, заявил главарь хунты. Что завтра — грязная бомба, провокация на ЗАЭС с вполне предсказуемыми последствиями?» — написал Слуцкий у себя в telegram-канале. Ранее Зеленский сказал, что Крымский мост является для него «целью, которую нужно нейтрализовать», передает Телеканал 360. С таким заявлением он выступил после атаки беспилотников Вооруженных сил Украины, в результате которой погибла девочка-подросток. После угроз «нейтрализовать» Крымский мост президент Украины Владимир Зеленский захочет совершить диверсию на Запорожской АЭС. Такое предположение сделал лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. «Крымский мост является для Киева военной целью, которая должна быть „нейтрализована“, заявил главарь хунты. Что завтра — грязная бомба, провокация на ЗАЭС с вполне предсказуемыми последствиями?» — написал Слуцкий у себя в telegram-канале. Ранее Зеленский сказал, что Крымский мост является для него «целью, которую нужно нейтрализовать», передает Телеканал 360. С таким заявлением он выступил после атаки беспилотников Вооруженных сил Украины, в результате которой погибла девочка-подросток. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям