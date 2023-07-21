21 июля 2023

Слуцкий ответил на угрозу Зеленского о «нейтрализации» Крымского моста

Слуцкий спрогнозировал действия Зеленского после угроз по Крымскому мосту
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Официальный сайт «Крымский мост». Екатеринбург, керченский мост, крымский мост, керченский пролив
За атакой на Крымский мост последуют провокации на ЗАЭС, полагает Слуцкий Фото:
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Взрыв на Крымском мосту

После угроз «нейтрализовать» Крымский мост президент Украины Владимир Зеленский захочет совершить диверсию на Запорожской АЭС. Такое предположение сделал лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

«Крымский мост является для Киева военной целью, которая должна быть „нейтрализована“, заявил главарь хунты. Что завтра — грязная бомба, провокация на ЗАЭС с вполне предсказуемыми последствиями?» — написал Слуцкий у себя в telegram-канале.

Ранее Зеленский сказал, что Крымский мост является для него «целью, которую нужно нейтрализовать», передает Телеканал 360. С таким заявлением он выступил после атаки беспилотников Вооруженных сил Украины, в результате которой погибла девочка-подросток.

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После угроз «нейтрализовать» Крымский мост президент Украины Владимир Зеленский захочет совершить диверсию на Запорожской АЭС. Такое предположение сделал лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. «Крымский мост является для Киева военной целью, которая должна быть „нейтрализована“, заявил главарь хунты. Что завтра — грязная бомба, провокация на ЗАЭС с вполне предсказуемыми последствиями?» — написал Слуцкий у себя в telegram-канале. Ранее Зеленский сказал, что Крымский мост является для него «целью, которую нужно нейтрализовать», передает Телеканал 360. С таким заявлением он выступил после атаки беспилотников Вооруженных сил Украины, в результате которой погибла девочка-подросток.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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