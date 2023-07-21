Слуцкий ответил на угрозу Зеленского о «нейтрализации» Крымского моста

После угроз «нейтрализовать» Крымский мост президент Украины Владимир Зеленский захочет совершить диверсию на Запорожской АЭС. Такое предположение сделал лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
«Крымский мост является для Киева военной целью, которая должна быть „нейтрализована“, заявил главарь хунты. Что завтра — грязная бомба, провокация на ЗАЭС с вполне предсказуемыми последствиями?» —
Ранее Зеленский сказал, что Крымский мост является для него «целью, которую нужно нейтрализовать», передает Телеканал 360. С таким заявлением он выступил после атаки беспилотников Вооруженных сил Украины, в результате которой погибла девочка-подросток.
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