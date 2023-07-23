В пермском городе-призраке Кизеле образовался провал на месте закрытой шахты № 42. Об этом сообщили местные жители, опубликовавшие видео с обвалившимся грунтом в сообществе «Мой город — Кизел» в соцсети «ВКонтакте».
«Вот такой провал, в шахту уходит. Там очень даже глубоко. Провалишься туда — все. Очень опасно тут стоять», — комментируют увиденное местные жители.
На видеозаписи заметен провалившийся на несколько метров грунт и проход в шахту. В земле также заметны фрагменты арматуры. Корреспонденты URA.RU попытались связаться с главой Кизела Андреем Родыгиным, чтобы получить оперативный комментарий. Он не ответил на телефонный звонок.
Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.