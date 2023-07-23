В пермском городе-призраке образовался провал. Видео

Жители Кизела обнаружили провал на месте закрытой шахты

24 июля 2023 в 10:36 Размер текста - 17 +

По словам местных жителей, находиться рядом с провалом опасно (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU В пермском городе-призраке Кизеле образовался провал на месте закрытой шахты № 42. Об этом сообщили местные жители, опубликовавшие видео с обвалившимся грунтом в сообществе «Мой город — Кизел» в соцсети «ВКонтакте». «Вот такой провал, в шахту уходит. Там очень даже глубоко. Провалишься туда — все. Очень опасно тут стоять», — комментируют увиденное местные жители. На видеозаписи заметен провалившийся на несколько метров грунт и проход в шахту. В земле также заметны фрагменты арматуры. Корреспонденты URA.RU попытались связаться с главой Кизела Андреем Родыгиным, чтобы получить оперативный комментарий. Он не ответил на телефонный звонок.

В пермском городе-призраке Кизеле образовался провал на месте закрытой шахты № 42. Об этом сообщили местные жители, опубликовавшие видео с обвалившимся грунтом в сообществе «Мой город — Кизел» в соцсети «ВКонтакте». «Вот такой провал, в шахту уходит. Там очень даже глубоко. Провалишься туда — все. Очень опасно тут стоять», — комментируют увиденное местные жители. На видеозаписи заметен провалившийся на несколько метров грунт и проход в шахту. В земле также заметны фрагменты арматуры. Корреспонденты URA.RU попытались связаться с главой Кизела Андреем Родыгиным, чтобы получить оперативный комментарий. Он не ответил на телефонный звонок.