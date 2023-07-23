23 июля 2023
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21 июля 2023

В пермском городе-призраке образовался провал. Видео

Жители Кизела обнаружили провал на месте закрытой шахты
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Провал на шоссе Космонавтов. Пермь, коммунальная авария, водоканал, провал дорожного покрытия, канализационные стоки, новогор
По словам местных жителей, находиться рядом с провалом опасно (архивное фото) Фото:

В пермском городе-призраке Кизеле образовался провал на месте закрытой шахты № 42. Об этом сообщили местные жители, опубликовавшие видео с обвалившимся грунтом в сообществе «Мой город — Кизел» в соцсети «ВКонтакте».

«Вот такой провал, в шахту уходит. Там очень даже глубоко. Провалишься туда — все. Очень опасно тут стоять», — комментируют увиденное местные жители.

На видеозаписи заметен провалившийся на несколько метров грунт и проход в шахту. В земле также заметны фрагменты арматуры. Корреспонденты URA.RU попытались связаться с главой Кизела Андреем Родыгиным, чтобы получить оперативный комментарий. Он не ответил на телефонный звонок.

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В пермском городе-призраке Кизеле образовался провал на месте закрытой шахты № 42. Об этом сообщили местные жители, опубликовавшие видео с обвалившимся грунтом в сообществе «Мой город — Кизел» в соцсети «ВКонтакте». «Вот такой провал, в шахту уходит. Там очень даже глубоко. Провалишься туда — все. Очень опасно тут стоять», — комментируют увиденное местные жители. На видеозаписи заметен провалившийся на несколько метров грунт и проход в шахту. В земле также заметны фрагменты арматуры. Корреспонденты URA.RU попытались связаться с главой Кизела Андреем Родыгиным, чтобы получить оперативный комментарий. Он не ответил на телефонный звонок.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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