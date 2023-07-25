Тюменский депутат Зеленский прогулял патриотические сборы в элитной школе политиков ХМАО. Инсайд

25 июля 2023 в 08:48 Размер текста - 17 +

Источники рассказали, что Зеленский отметился в лагере, заявил, что съездит за провизией в город, и пропал Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Депутат Тюменской облдумы Александр Зеленский прогулял патриотические сборы в элитной школе политиков вице-губернатора ХМАО Алексея Шипилова «Лидеры изменений Югры 3.0». Об этом URA.RU рассказал источник в политбомонде округа. «Зеленский приехал в палаточный лагерь в деревне Шапша, где проходили сборы „Лидеров“. Он отметился и заявил, что съездит в город ненадолго — за вещами и провизией. Но обратно так и не вернулся. Еще и подвел команду по рафтингу», — возмущается инсайдер. Другой инсайдер отмечает, что Зеленский сильно разозлил других участников школы политиков и организаторов. «Чиновников, мэров и депутатов под угрозой получения „черной метки“ первого замгубернатора Шипилова трое суток заставляли рыть окопы саперной лопаткой, вязнуть в болотной жиже и сплавляться на катамаранах по горной протоке. Кто не мог по состоянию здоровья, предъявлял справку еще на стадии подготовки, и никуда не ехал», — уточнил информатор. Зеленский пообещал прокомментировать сборы позже, но затем не ответил на сообщение корреспондента агентства. В департамент внутренней политики ХМАО направлен запрос, ответ ожидается. Ранее URA.RU сообщало, что первый вице-губернатор Югры Алексей Шипилов отправил политэлиты в лес на трое суток . Они прошли курс начальной военной подготовки и оказания медицинской помощи, научиться разбивать палаточный лагерь и сплавляться на катамаране по горной протоке. Парламентарий Зеленский известен тем, что стал получать зарплату в Тюменской облдуме вместо депутата от ХМАО Евгения Макаренко, который покинул заксобрание в апреле. Политики ХМАО прошли курс начальной военной подготовки Фото: общественная палата ХМАО Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Депутат Тюменской облдумы Александр Зеленский прогулял патриотические сборы в элитной школе политиков вице-губернатора ХМАО Алексея Шипилова «Лидеры изменений Югры 3.0». Об этом URA.RU рассказал источник в политбомонде округа. «Зеленский приехал в палаточный лагерь в деревне Шапша, где проходили сборы „Лидеров“. Он отметился и заявил, что съездит в город ненадолго — за вещами и провизией. Но обратно так и не вернулся. Еще и подвел команду по рафтингу», — возмущается инсайдер. Другой инсайдер отмечает, что Зеленский сильно разозлил других участников школы политиков и организаторов. «Чиновников, мэров и депутатов под угрозой получения „черной метки“ первого замгубернатора Шипилова трое суток заставляли рыть окопы саперной лопаткой, вязнуть в болотной жиже и сплавляться на катамаранах по горной протоке. Кто не мог по состоянию здоровья, предъявлял справку еще на стадии подготовки, и никуда не ехал», — уточнил информатор. Зеленский пообещал прокомментировать сборы позже, но затем не ответил на сообщение корреспондента агентства. В департамент внутренней политики ХМАО направлен запрос, ответ ожидается. Ранее URA.RU сообщало, что первый вице-губернатор Югры Алексей Шипилов отправил политэлиты в лес на трое суток. Они прошли курс начальной военной подготовки и оказания медицинской помощи, научиться разбивать палаточный лагерь и сплавляться на катамаране по горной протоке. Парламентарий Зеленский известен тем, что стал получать зарплату в Тюменской облдуме вместо депутата от ХМАО Евгения Макаренко, который покинул заксобрание в апреле.