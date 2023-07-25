Пермский завод два года не отдавал деньги владельцу грузовика

Житель Кунгура (Пермский край) подал в суд на местный молокозавод, который не оплатил аренду его грузовика. Предприятие задолжало кунгуряку 98 тысяч рублей за более чем два года использования машины. Как сообщается в решении на сайте Кунгурского городского суда, истцу удалось вернуть деньги.
«Суд решил: взыскать с ООО „Молзавод“ „Калинино“ в пользу истца задолженность по арендной плате в сумме 98 580 рублей», — говорится в решении. Также предприятие обязано вернуть технику в исправном состоянии и выплатить 9,5 тысячи рублей за пользование чужими деньгами.
Как пояснил истец, автомобиль ГАЗ-3309 ему достался в наследство от умершего отца, который также сдавал технику в аренду заводу. Наследник перезаключил соглашение с предприятием, повысив стоимость ежемесячной аренды грузовика до 3 400 рублей. Однако арендатор не исполнял обязательства больше двух лет. После попытки мирно решить вопрос, собственник транспорта пошел в суд.
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