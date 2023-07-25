25 июля 2023

Пермский завод два года не отдавал деньги владельцу грузовика

Кунгурский молокозавод задолжал за аренду грузовика 98 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Завод задолжал за аренду грузовика 98 тысяч рублей Фото:

Житель Кунгура (Пермский край) подал в суд на местный молокозавод, который не оплатил аренду его грузовика. Предприятие задолжало кунгуряку 98 тысяч рублей за более чем два года использования машины. Как сообщается в решении на сайте Кунгурского городского суда, истцу удалось вернуть деньги.

«Суд решил: взыскать с ООО „Молзавод“ „Калинино“ в пользу истца задолженность по арендной плате в сумме 98 580 рублей», — говорится в решении. Также предприятие обязано вернуть технику в исправном состоянии и выплатить 9,5 тысячи рублей за пользование чужими деньгами.

Как пояснил истец, автомобиль ГАЗ-3309 ему достался в наследство от умершего отца, который также сдавал технику в аренду заводу. Наследник перезаключил соглашение с предприятием, повысив стоимость ежемесячной аренды грузовика до 3 400 рублей. Однако арендатор не исполнял обязательства больше двух лет. После попытки мирно решить вопрос, собственник транспорта пошел в суд.

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Житель Кунгура (Пермский край) подал в суд на местный молокозавод, который не оплатил аренду его грузовика. Предприятие задолжало кунгуряку 98 тысяч рублей за более чем два года использования машины. Как сообщается в решении на сайте Кунгурского городского суда, истцу удалось вернуть деньги. «Суд решил: взыскать с ООО „Молзавод“ „Калинино“ в пользу истца задолженность по арендной плате в сумме 98 580 рублей», — говорится в решении. Также предприятие обязано вернуть технику в исправном состоянии и выплатить 9,5 тысячи рублей за пользование чужими деньгами. Как пояснил истец, автомобиль ГАЗ-3309 ему достался в наследство от умершего отца, который также сдавал технику в аренду заводу. Наследник перезаключил соглашение с предприятием, повысив стоимость ежемесячной аренды грузовика до 3 400 рублей. Однако арендатор не исполнял обязательства больше двух лет. После попытки мирно решить вопрос, собственник транспорта пошел в суд.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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