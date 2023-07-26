Мужчина влетел в ограждение, поворачивая на перекрестке
В Магнитогорске Челябинской области 27 июля мотоциклист, поворачивая на перекрестке, въехал в забор. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону. Мужчина госпитализирован.
«27 июля водитель 1995 года рождения на мотоцикле Kawasaki не справился с управлением и совершил наезд на препятствие. ДТП произошло в районе дома 20 по улице Труда. Мужчина госпитализирован», — заявили URA.RU в ведомстве.
Мотоциклист получил телесные повреждения, поворачивая налево на зеленый сигнал светофора. В момент ДТП он находился в шлеме. Обстоятельства устанавливаются.
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