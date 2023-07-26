26 июля 2023

Магнитогорец на мотоцикле влетел в забор, поворачивая на перекрестке. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Фоторепортаж - авария с мотоциклом. Салехард, мотоцикл, дтп, авария, разбитый мотоцикл
Мужчина влетел в ограждение, поворачивая на перекрестке Фото:

В Магнитогорске Челябинской области 27 июля мотоциклист, поворачивая на перекрестке, въехал в забор. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону. Мужчина госпитализирован.

«27 июля водитель 1995 года рождения на мотоцикле Kawasaki не справился с управлением и совершил наезд на препятствие. ДТП произошло в районе дома 20 по улице Труда. Мужчина госпитализирован», — заявили URA.RU в ведомстве.

Мотоциклист получил телесные повреждения, поворачивая налево на зеленый сигнал светофора. В момент ДТП он находился в шлеме. Обстоятельства устанавливаются.

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В Магнитогорске Челябинской области 27 июля мотоциклист, поворачивая на перекрестке, въехал в забор. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону. Мужчина госпитализирован. «27 июля водитель 1995 года рождения на мотоцикле Kawasaki не справился с управлением и совершил наезд на препятствие. ДТП произошло в районе дома 20 по улице Труда. Мужчина госпитализирован», — заявили URA.RU в ведомстве. Мотоциклист получил телесные повреждения, поворачивая налево на зеленый сигнал светофора. В момент ДТП он находился в шлеме. Обстоятельства устанавливаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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