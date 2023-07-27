27 июля 2023

В Челябинске раскрыли стоимость полного комплекта для рыбака. Скрин

Полный комплект для челябинского рыбака стоит от 80 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Сергей Степашин во время рабочего визита в Челябинск, рыбак, лето, смолино, отдых, озеро
В комплект за 80 тысяч рублей входят как приспособления, так и одежда, лодки и моторы Фото:

Полный комплект для рыбака в Челябинской области стоит минимум 80 тысяч рублей. Но начинающему любителю рыбной ловли достаточно потратить одну тысячу рублей на экипировку. Об этом URA.RU сообщили в Контрольно-счетной палате (КСП) региона.

«Начинающему рыбаку для старта достаточно потратить примерно одну тысячу рублей. В эту сумму входит удочка, поплавок, катушка, леска и пара крючков. Полный комплект, включающий два вида лодок и моторы, экипировку для зимней рыбалки и одежду, обойдется минимум в 80 тысяч рублей», — рассказали в КСП.

Максимальная стоимость экипировки составила 364 тысячи 984 рубля в среднем сегменте. Премиум-комплект может обойтись в один миллион 914 тысяч 28 рублей. В подсчеты КСП вошли:

  • Спиннинг
  • Удочки для летней и зимней рыбалки
  • Катушки для спиннинга и удочки
  • Леска, поплавок и набор крючков
  • Приманка и коробка для ее хранения
  • Подсачек
  • Комплект одежды на лето и зиму
  • Болотники (вейдерсы) и для зимней рыбалки
  • Ледоруб
  • Две лодки: с креплением для мотора и весельная
  • Электрический и бензиновый моторы
  • Эхолот

В регионе также много мест для платной рыбалки. Заезд на территорию обойдется от 250 до 500 рублей. Остальная стоимость зависит от вида, веса и количества улова. На стоимость влияет также время, проведенное на участке.

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Полный комплект для рыбака в Челябинской области стоит минимум 80 тысяч рублей. Но начинающему любителю рыбной ловли достаточно потратить одну тысячу рублей на экипировку. Об этом URA.RU сообщили в Контрольно-счетной палате (КСП) региона. «Начинающему рыбаку для старта достаточно потратить примерно одну тысячу рублей. В эту сумму входит удочка, поплавок, катушка, леска и пара крючков. Полный комплект, включающий два вида лодок и моторы, экипировку для зимней рыбалки и одежду, обойдется минимум в 80 тысяч рублей», — рассказали в КСП. Максимальная стоимость экипировки составила 364 тысячи 984 рубля в среднем сегменте. Премиум-комплект может обойтись в один миллион 914 тысяч 28 рублей. В подсчеты КСП вошли: В регионе также много мест для платной рыбалки. Заезд на территорию обойдется от 250 до 500 рублей. Остальная стоимость зависит от вида, веса и количества улова. На стоимость влияет также время, проведенное на участке.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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