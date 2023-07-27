Полный комплект для рыбака в Челябинской области стоит минимум 80 тысяч рублей. Но начинающему любителю рыбной ловли достаточно потратить одну тысячу рублей на экипировку. Об этом URA.RU сообщили в Контрольно-счетной палате (КСП) региона.
«Начинающему рыбаку для старта достаточно потратить примерно одну тысячу рублей. В эту сумму входит удочка, поплавок, катушка, леска и пара крючков. Полный комплект, включающий два вида лодок и моторы, экипировку для зимней рыбалки и одежду, обойдется минимум в 80 тысяч рублей», — рассказали в КСП.
Максимальная стоимость экипировки составила 364 тысячи 984 рубля в среднем сегменте. Премиум-комплект может обойтись в один миллион 914 тысяч 28 рублей. В подсчеты КСП вошли:
- Спиннинг
- Удочки для летней и зимней рыбалки
- Катушки для спиннинга и удочки
- Леска, поплавок и набор крючков
- Приманка и коробка для ее хранения
- Подсачек
- Комплект одежды на лето и зиму
- Болотники (вейдерсы) и для зимней рыбалки
- Ледоруб
- Две лодки: с креплением для мотора и весельная
- Электрический и бензиновый моторы
- Эхолот
В регионе также много мест для платной рыбалки. Заезд на территорию обойдется от 250 до 500 рублей. Остальная стоимость зависит от вида, веса и количества улова. На стоимость влияет также время, проведенное на участке.
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