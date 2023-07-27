27 июля 2023

На старейшем кладбище Перми рабочие установили бытовки на могилы. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города Оса. Пермь, старое кладбище осы
Пермяки переживают за старинное кладбище (архивное фото) Фото:

В Перми на Егошихинском кладбище в ходе благоустройства территории рабочие повредили старинные надгробия. Кроме того, как сообщают читатели URA.RU, они установили свои бытовки на месте захоронений.

«Разбитые старинные надгробные плиты свалены в кучу. Их не восстановить никак. Бытовки поставили ровно на места захоронений», — рассказала Валентина, ставшая свидетелем работ на погосте.

Ранее на действия рабочих жаловались родственники погребенных на старейшем кладбище Перми. Портал 59.ru писал, что подрядчик еще в апреле обещал пермячке Елене Романовой за неделю восстановить памятник на могиле ее деда, но ничего не сделал даже к началу июля. По плану, благоустройство Егошихинского кладбища должны были завершить в июне, но позже сроки сдвинули на конец августа.

Егошихинское кладбище — старейшее из сохранившихся в Перми, основано во второй половине XVIII века. На его территории создана особо охраняемая природная территория местного значения. Часть надгробных памятников признана достопримечательностями.

Старинные надгробия разбиты и свалены в кучу
Старинные надгробия разбиты и свалены в кучу
Контейнер стоит на месте захоронений, говорят очевидцы
Контейнер стоит на месте захоронений, говорят очевидцы
Некоторые могилы срыты техникой
Некоторые могилы срыты техникой

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В Перми на Егошихинском кладбище в ходе благоустройства территории рабочие повредили старинные надгробия. Кроме того, как сообщают читатели URA.RU, они установили свои бытовки на месте захоронений. «Разбитые старинные надгробные плиты свалены в кучу. Их не восстановить никак. Бытовки поставили ровно на места захоронений», — рассказала Валентина, ставшая свидетелем работ на погосте. Ранее на действия рабочих жаловались родственники погребенных на старейшем кладбище Перми. Портал 59.ru писал, что подрядчик еще в апреле обещал пермячке Елене Романовой за неделю восстановить памятник на могиле ее деда, но ничего не сделал даже к началу июля. По плану, благоустройство Егошихинского кладбища должны были завершить в июне, но позже сроки сдвинули на конец августа. Егошихинское кладбище — старейшее из сохранившихся в Перми, основано во второй половине XVIII века. На его территории создана особо охраняемая природная территория местного значения. Часть надгробных памятников признана достопримечательностями.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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