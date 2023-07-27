На старейшем кладбище Перми рабочие установили бытовки на могилы. Фото

28 июля 2023 в 13:40 Размер текста - 17 +

Пермяки переживают за старинное кладбище (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Перми на Егошихинском кладбище в ходе благоустройства территории рабочие повредили старинные надгробия. Кроме того, как сообщают читатели URA.RU, они установили свои бытовки на месте захоронений. «Разбитые старинные надгробные плиты свалены в кучу. Их не восстановить никак. Бытовки поставили ровно на места захоронений», — рассказала Валентина, ставшая свидетелем работ на погосте. Ранее на действия рабочих жаловались родственники погребенных на старейшем кладбище Перми. Портал 59.ru писал, что подрядчик еще в апреле обещал пермячке Елене Романовой за неделю восстановить памятник на могиле ее деда, но ничего не сделал даже к началу июля. По плану, благоустройство Егошихинского кладбища должны были завершить в июне, но позже сроки сдвинули на конец августа. Егошихинское кладбище — старейшее из сохранившихся в Перми, основано во второй половине XVIII века. На его территории создана особо охраняемая природная территория местного значения. Часть надгробных памятников признана достопримечательностями. Старинные надгробия разбиты и свалены в кучу Читатель URA.RU Контейнер стоит на месте захоронений, говорят очевидцы Читатель URA.RU Некоторые могилы срыты техникой Читатель URA.RU

В Перми на Егошихинском кладбище в ходе благоустройства территории рабочие повредили старинные надгробия. Кроме того, как сообщают читатели URA.RU, они установили свои бытовки на месте захоронений. «Разбитые старинные надгробные плиты свалены в кучу. Их не восстановить никак. Бытовки поставили ровно на места захоронений», — рассказала Валентина, ставшая свидетелем работ на погосте. Ранее на действия рабочих жаловались родственники погребенных на старейшем кладбище Перми. Портал 59.ru писал, что подрядчик еще в апреле обещал пермячке Елене Романовой за неделю восстановить памятник на могиле ее деда, но ничего не сделал даже к началу июля. По плану, благоустройство Егошихинского кладбища должны были завершить в июне, но позже сроки сдвинули на конец августа. Егошихинское кладбище — старейшее из сохранившихся в Перми, основано во второй половине XVIII века. На его территории создана особо охраняемая природная территория местного значения. Часть надгробных памятников признана достопримечательностями.