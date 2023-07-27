В Перми на Егошихинском кладбище в ходе благоустройства территории рабочие повредили старинные надгробия. Кроме того, как сообщают читатели URA.RU, они установили свои бытовки на месте захоронений.
«Разбитые старинные надгробные плиты свалены в кучу. Их не восстановить никак. Бытовки поставили ровно на места захоронений», — рассказала Валентина, ставшая свидетелем работ на погосте.
Ранее на действия рабочих жаловались родственники погребенных на старейшем кладбище Перми. Портал 59.ru писал, что подрядчик еще в апреле обещал пермячке Елене Романовой за неделю восстановить памятник на могиле ее деда, но ничего не сделал даже к началу июля. По плану, благоустройство Егошихинского кладбища должны были завершить в июне, но позже сроки сдвинули на конец августа.
Егошихинское кладбище — старейшее из сохранившихся в Перми, основано во второй половине XVIII века. На его территории создана особо охраняемая природная территория местного значения. Часть надгробных памятников признана достопримечательностями.
Старинные надгробия разбиты и свалены в кучу
Читатель URA.RU
Контейнер стоит на месте захоронений, говорят очевидцы
В Перми на Егошихинском кладбище в ходе благоустройства территории рабочие повредили старинные надгробия. Кроме того, как сообщают читатели URA.RU, они установили свои бытовки на месте захоронений. «Разбитые старинные надгробные плиты свалены в кучу. Их не восстановить никак. Бытовки поставили ровно на места захоронений», — рассказала Валентина, ставшая свидетелем работ на погосте. Ранее на действия рабочих жаловались родственники погребенных на старейшем кладбище Перми. Портал 59.ru писал, что подрядчик еще в апреле обещал пермячке Елене Романовой за неделю восстановить памятник на могиле ее деда, но ничего не сделал даже к началу июля. По плану, благоустройство Егошихинского кладбища должны были завершить в июне, но позже сроки сдвинули на конец августа. Егошихинское кладбище — старейшее из сохранившихся в Перми, основано во второй половине XVIII века. На его территории создана особо охраняемая природная территория местного значения. Часть надгробных памятников признана достопримечательностями.