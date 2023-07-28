В Каменске-Уральском таксист распылил пассажиру в лицо аэрозоль

В Каменске-Уральском (Свердловская область) водитель такси в ходе конфликта распылил пассажиру в лицо аэрозоль из баллона, похожего на пистолет. Полиция разыскивает потерпевшего, сообщили URA.RU в муниципальном отделе МВД России «Каменск-Уральский».
«Днем 28 июля в дежурную часть поступило сообщение от неизвестного, который сообщил о конфликте между двумя мужчинами на улице Кутузова, 40. На место выехал наряд полиции. Опрошенный водитель такси пояснил, что у него произошел словесный конфликт с пассажиром, в результате чего он направил аэрозольный распылитель, похожий на пистолет, в сторону оппонента», — сообщили в полиции Каменска-Уральского.
Распылитель у водителя такси изъят. Полиция разыскивает потерпевшего, чтобы опросить. Обстоятельства инцидента устанавливаются. Издание KU66.RU со ссылкой на очевидцев пишет, что пассажир такси был пьян и вел себя неадекватно. Свидетели происшествия утверждают, что его одежда после инцидента с водителем была в крови.
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