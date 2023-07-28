28 июля 2023

В Каменске-Уральском таксист распылил пассажиру в лицо аэрозоль

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Такси. Тюмень, такси, taxi
Водитель такси повздорил с пьяным пассажиром и распылил в него аэрозоль Фото:

В Каменске-Уральском (Свердловская область) водитель такси в ходе конфликта распылил пассажиру в лицо аэрозоль из баллона, похожего на пистолет. Полиция разыскивает потерпевшего, сообщили URA.RU в муниципальном отделе МВД России «Каменск-Уральский».

«Днем 28 июля в дежурную часть поступило сообщение от неизвестного, который сообщил о конфликте между двумя мужчинами на улице Кутузова, 40. На место выехал наряд полиции. Опрошенный водитель такси пояснил, что у него произошел словесный конфликт с пассажиром, в результате чего он направил аэрозольный распылитель, похожий на пистолет, в сторону оппонента», — сообщили в полиции Каменска-Уральского.

Распылитель у водителя такси изъят. Полиция разыскивает потерпевшего, чтобы опросить. Обстоятельства инцидента устанавливаются. Издание KU66.RU со ссылкой на очевидцев пишет, что пассажир такси был пьян и вел себя неадекватно. Свидетели происшествия утверждают, что его одежда после инцидента с водителем была в крови.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Каменске-Уральском (Свердловская область) водитель такси в ходе конфликта распылил пассажиру в лицо аэрозоль из баллона, похожего на пистолет. Полиция разыскивает потерпевшего, сообщили URA.RU в муниципальном отделе МВД России «Каменск-Уральский». «Днем 28 июля в дежурную часть поступило сообщение от неизвестного, который сообщил о конфликте между двумя мужчинами на улице Кутузова, 40. На место выехал наряд полиции. Опрошенный водитель такси пояснил, что у него произошел словесный конфликт с пассажиром, в результате чего он направил аэрозольный распылитель, похожий на пистолет, в сторону оппонента», — сообщили в полиции Каменска-Уральского. Распылитель у водителя такси изъят. Полиция разыскивает потерпевшего, чтобы опросить. Обстоятельства инцидента устанавливаются. Издание KU66.RU со ссылкой на очевидцев пишет, что пассажир такси был пьян и вел себя неадекватно. Свидетели происшествия утверждают, что его одежда после инцидента с водителем была в крови.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...