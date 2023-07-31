Пермякам объяснили, как избежать штрафа при покупке иномарки с пробегом

Пермский дилер Бояршинова: покупателю грозит штраф, если машину привезли в РФ по заниженной цене

31 июля 2023 в 20:48 Размер текста - 17 +

Оштрафовать могут на сумму до 30% от стоимости автомобиля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Конечных покупателей иномарок в России могут оштрафовать на сумму до 30% от стоимости авто. Переплатить за машину придется, если продавец привез ее в страну по заниженной цене, рассказала URA.RU генеральный директор пермской компании «Верра» Анна Бояршинова. «Неофициальными продавцами внутри Евразийского экономического союза автомобиль может быть ввезен и растаможен по заниженной стоимости. Порой она отличается от статистической на 50-60%. Но когда выясняется статистически верная цена авто, сумму в объеме 30% доначисляют на общую стоимость автомобиля конечному покупателю», — рассказала Бояршинова корреспонденту агентства. После покупки иномарки за границей автомобиль продают в российский автосалон или физическому лицу. Новый владелец может успешно эксплуатировать машину. Но если налоговая служба при проверке документов обнаружит, что авто было приобретено за рубежом по заниженной цене, то наложит штраф на конечного покупателя, а не на продавца. Поэтому нужно проверять надежность дилеров и продавцов перед покупкой автомобиля, отметила Бояршинова.

Конечных покупателей иномарок в России могут оштрафовать на сумму до 30% от стоимости авто. Переплатить за машину придется, если продавец привез ее в страну по заниженной цене, рассказала URA.RU генеральный директор пермской компании «Верра» Анна Бояршинова. «Неофициальными продавцами внутри Евразийского экономического союза автомобиль может быть ввезен и растаможен по заниженной стоимости. Порой она отличается от статистической на 50-60%. Но когда выясняется статистически верная цена авто, сумму в объеме 30% доначисляют на общую стоимость автомобиля конечному покупателю», — рассказала Бояршинова корреспонденту агентства. После покупки иномарки за границей автомобиль продают в российский автосалон или физическому лицу. Новый владелец может успешно эксплуатировать машину. Но если налоговая служба при проверке документов обнаружит, что авто было приобретено за рубежом по заниженной цене, то наложит штраф на конечного покупателя, а не на продавца. Поэтому нужно проверять надежность дилеров и продавцов перед покупкой автомобиля, отметила Бояршинова.