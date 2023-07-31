Путин определил налог для удаленных сотрудников за рубежом

Граждане, работающие удаленно за рубежом, будут платить 13-15% НДФЛ
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Техническое открытие кофейни Engels на проспекте Ленина. Екатеринбург, ноутбук, кофейня, фриланс, ресторан, engels, энгельс, удаленная работа, бокал вина, работа за компьютером
НДФЛ для работников на удаленке будет 13-15% Фото:
Новость по теме

Единая ставка налога на доходы физических лиц 13-15% будет действовать для сотрудников, работающих удаленно за пределами России. Закон об этом подписал президент РФ Владимир Путин. Уточняется, что это касается лишь тех, кто работает на российские организации. Текст законопроекта доступен на официальном сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Единая ставка налога на доходы физических лиц 13-15% будет действовать для сотрудников, работающих удаленно за пределами России. Закон об этом подписал президент РФ Владимир Путин. Уточняется, что это касается лишь тех, кто работает на российские организации. Текст законопроекта доступен на официальном сайте системы обеспечения законодательной деятельности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...