Путин определил налог для удаленных сотрудников за рубежом

НДФЛ для работников на удаленке будет 13-15%
Единая ставка налога на доходы физических лиц 13-15% будет действовать для сотрудников, работающих удаленно за пределами России. Закон об этом подписал президент РФ Владимир Путин. Уточняется, что это касается лишь тех, кто работает на российские организации. Текст законопроекта доступен на официальном сайте системы обеспечения законодательной деятельности.
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