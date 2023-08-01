В офисе Зеленского пообещали больше атак беспилотников по России

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НАТО. Москва. stock, бпла, беспилотник, stock, бла,  дрон
Больше неустановленных дронов, заявил Михаил Подоляк Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинских атак беспилотниками по городам России будет больше. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

«Больше неустановленных дронов…больше войны», — написал Подоляк. Комментарий он опубликовал в своем аккаунте Twitter.

Ранее сообщалось об атаках беспилотников по башням «Москва-Сити». Мэр города Сергей Собянин сообщил, что данных о пострадавших при атаке нет, передает RT. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что украинское военное руководство продолжает проявлять себя как террористическая ячейка. URA.RU рассказывало, что известно об атаках, совершенных на Москву за два дня.

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Украинских атак беспилотниками по городам России будет больше. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк. «Больше неустановленных дронов…больше войны», — написал Подоляк. Комментарий он опубликовал в своем аккаунте Twitter. Ранее сообщалось об атаках беспилотников по башням «Москва-Сити». Мэр города Сергей Собянин сообщил, что данных о пострадавших при атаке нет, передает RT. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что украинское военное руководство продолжает проявлять себя как террористическая ячейка. URA.RU рассказывало, что известно об атаках, совершенных на Москву за два дня.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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